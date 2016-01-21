برشلونة يتجاوز بلباو للمرة الثانية خلال أسبوع

ضع برشلونة (حامل اللقب) قدما في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه أتلتيك بلباو في ذهاب دور الثمانية للمسابقة الأربعاء.

وبات يكفي برشلونة التعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام بملعب كامب نو (معقل الفريق الكتالوني) يوم الأربعاء المقبل للتأهل إلى المربع الذهبي، فيما أصبح يتعين على بلباو الفوز بثنائية بيضاء إذا أراد الاستمرار في البطولة.

ورغم غياب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز للإيقاف، إلا أن برشلونة لم يجد صعوبة في تخطي عقبة منافسه الباسكي الذي حاول الثأر لخسارته الثقيلة صفر / 6 أمام برشلونة في بطولة الدوري الأسباني منذ ثلاثة أيام.

وواصل منير الحدادي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما بادر بالتسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 18، ليتصدر بذلك قائمة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.

وكان الحدادي قد سجل هدفين قاد بهما برشلونة للفوز على جاره اللدود إسبانيول 2 / صفر في إياب دور الستة عشر يوم الأربعاء الماضي، وذلك عقب تسجيله هدفين آخرين خلال فوز برشلونة 6 / 1 على فيلانوفينسي في إياب دور الـ32 للبطولة.

وأضاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى هدفين، قبل أن يقلص اريتز ادوريز الفارق بتسجيله هدف الشرف لبلباو قبل النهاية بدقيقة واحدة.

ويعد هذا هو الفوز الثالث لبرشلونة في مواجهاته المباشرة مع بلباو هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

