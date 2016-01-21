تقرير يكشف تجاوز قيمة بيل 100 مليون يورو

بلغت قيمة انتقال الويلزي غاريث بيل من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني نحو 100 مليون يورو عام 2013 بحسب موقع "فوتبول ليكس" ليصبح بالتالي أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ونشر الموقع الاربعاء العقد المنجز في اغسطس 2013 بين توتنهام والفريق الملكي في ما يخص بيع بيل.

وبحسب الوثيقة، تم تحديد قيمة انتقال اللاعب بمبلغ 842ر589ر91 يورو، لكن ريال الذي اختار الدفع على مراحل انفق 542ر743ر99 يورو للحصول على خدمات الجناح الويلزي، يضاف اليها 875ر015ر1 يورو انفقها ريال ضمن آلية التضامن التي انشأها الاتحاد الدولي لتعويض الاندية المكونة للاعبين.

وفي المجموع، كلف بيل ريال مدريد 417ر759ر100 يورو.

ويبقى الموضوع حساسا بالنسبة لريال، الذي رفض التعليق على الموضوع، اذ يرغب بعدم اثارة نجمه الاول البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الى صفوفه مقابل 94 مليون يورو عام 2009 من مانشستر يونايتد الانكليزي، فلم يكشف عن قيمة انتقال بيل حفاظا على لقب رونالدو كاغلى لاعب في العالم.