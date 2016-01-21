ريال مدريد .. الأغنى في العالم

المصدر: مدريد - د ب أ

كشف بحث لمجموعة ديلويت للخدمات المالية الخميس عن أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال يحتفظ بالصدارة في قائمة أغنى أندية العالم في الوقت الذي تراجع فيه بايرن ميونيخ الألماني لأدنى مرتبة له منذ نحو عقد من الزمان.

وبلغت إيرادات ريال مدريد 577 مليون يورو (628 مليون دولار) في موسم 2015/2014 ليتصدر التقرير المالي السنوي لأندية كرة القدم لمجموعة ديلويت للعام الحادي عشر على التوالي.

واستعاد برشلونة بطل أوروبا واسبانيا المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 8ر560 مليون يورو يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بإجمالي إيرادات 5ر519 مليون يورو.

وجاء باريس سان جيرمان بطل فرنسا في المركز الرابع بإيرادات بلغت 4ر480 مليون يورو يليه بايرن في المركز الرابع بإيرادات 474 مليون يورو.

واحتل بايرن ميونيخ بذلك أدنى مرتبة له منذ موسم .2008/2007

وجاءت أندية مانشستر سيتي وارسنال وتشيلسي وليفربول الإنجليزية في المراكز من الخامس إلى الثامن.

وأجمالا ارتفعت إيرادات أغنى 20 ناديا في العالم بنحو 8 بالمئة لتصل إلى 6ر6 مليار يورو.

