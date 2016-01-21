سانشيز وأوزيل يعودان إلى أرسنال قبل مواجهة تشيلسي

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، إن المهاجم اليكسيس سانشيز ولاعب الوسط مسعود أوزيل باتا جاهزين لمواجهة تشيلسي بالدوري الأحد المقبل.

ويغيب سانشيز المهاجم الدولي التشيلي الذي سجل ستة أهداف بالدوري هذا الموسم عن تشكيلة ارسنال منذ نوفمبر الثاني الماضي، بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.



وغاب أوزيل عن التعادل السلبي أمام ستوك سيتي الأحد الماضي، بسبب إصابة طفيفة في أصبع القدم.



وقال فينغر للصحافيين اليوم: "الأخبار الجيدة هي أن أوزيل أصبح متاحا بالفعل. بالنسبة لسانشيز فإن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين لكني أعتقد أن هذه الفترة ستسمح له بأن يكون جاهزا للظهور في التشكيلة".



وعاد لاعب الوسط فرانسيس كوكلين للتدريب بشكل كامل قبل الموعد المحدد بعد غيابه منذ مباراة وست بروميتش البيون في 21 نوفمبر الماضي.



وأضاف فينغر أن المهاجم داني ويلبيك الذي لم يشارك هذا الموسم سيعود للتدريب بشكل كامل الأسبوع المقبل.