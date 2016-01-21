فالديز يودع جماهير مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير لوسائل إعلام الخميس أن مشوار فيكتور فالديز حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي لم يكتب له النجاح مع الفريق الإنجليزي شارف على الانتهاء، حيث بات على أعتاب الانضمام لستاندار لييج البلجيكي على سبيل الإعارة.

وشارك حارس برشلونة السابق (33 عاما) - الذي انضم الى يونايتد الموسم الماضي في صفقة انتقال حر ليكون الحارس الثاني بعد مواطنه ديفيد دي خيا - في مباراتين فقط.

ولم يعلق يونايتد على مستقبل فالديس اليوم الخميس لكن الحارس ودع عشاق النادي الانجليزي في حسابه الشخصي على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي قائلا "لن انساكم أبدا".