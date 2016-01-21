فيدال: بايرن بطل دوري الأبطال

أعرب لاعب وسط ميدان منتخب تشيلي، أرتورو فيدال، عن ثقته بإمكانية حصوله هذا الموسم على اللقب الأول له في بطولة دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقال اللاعب التشيلي في مقابلة مع شبكة "سبورت 1" التلفزيونية الرياضية الألمانية: "إنه حلم بالنسبة للبايرن وبالنسبة لي أيضا، هو الحلم الأكبر، أرغب في مساعدة فريقي قدر استطاعتي من أجل الفوز بدوري الأبطال، أعتقد أنه يمكنني الفوز بها هذا العام".

ووصل فيدال إلى المباراة النهائية للبطولة الأوروبية الكبرى في العام الماضي، عندما كان لاعبا بين صفوف يوفنتوس الإيطالي، الذي سقط أمام برشلونة بنتيجة 3 / 1 في تلك المباراة، التي أقيمت في مدينة برلين الألمانية.

وأعرب فيدال عن دهشته لرحيل جوارديولا عن منصب المدير الفني للفريق في نهاية الموسم الجاري: "إنه أمر غريب بعض الشيء أن نعلم في هذا التوقيت من الموسم بوجود تغيير في الإدارة الفنية في الصيف".

ويرى فيدال أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيتولى منصب المدير الفني للفريق البافاري نهاية الموسم الجاري، لا يقل في مستواه الفني عن المدرب الكتالوني: "إنهما رائعان، الأفضل في العالم".

وأضاف فيدال: "في المقام الأول يجب التفكير في الوقت الحاضر والعمل مع بيب لحصد الألقاب الثلاثة واختتام الموسم بالطريقة الأفضل قدر الإمكان، ثم بعد ذلك نبدأ مرحلة جديدة مع أنشيلوتي، الذي نرغب معه في الفوز بجميع المنافسات أيضا".

وأشار فيدال أن إلى احتلال بايرن ميونيخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، قبل انطلاق الدور الثاني المسابقة، أمر مميز ولكنه لا يضمن الفوز باللقب.

وكشف فيدال أنه لا يفكر في المستقبل بعيدا عن النادي البافاري، نظرا لأن تعاقده معه يمتد لأربع سنوات قادمة: "سأبقى هنا خلال السنوات الأربع القادمة وإذا ما عرضوا علي البقاء لسنة إضافية فسأبقى بكل سرور، لا أعتقد أنني سأنهي مسيرتي في الـ 32 ولكن ربما في الـ 35 أو الـ 37، أرغب في لعب كرة القدم لأطول مدة ممكنه، على قدر ما ستسمح لي به قدراتي البدنية".

