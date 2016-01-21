لويز أدريانو يعود إلى ميلان بعد فشل صفقة انتقاله

عاد المهاجم البرازيلي لويز أدريانو إلى فريقه ميلان الإيطالي بعد فشل صفقة انتقاله إلى جيانغزو الصيني، بسبب سوء تفاهم في العقد.

وكان من المفترض أن يوقع أدريانو صفقة انتقاله إلى الفريق الصيني في منتصف الاسبوع الحالي لكن التقارير الصادرة الخميس اشارت الى ان المهاجم البرازيلي رفض التوقيع بعدما اكتشف ان جزءا كبيرا من راتبه سيمول من حقوق بيع صوره.

كما اشارت التقارير الى ان جيانغزو رفض ايضا الموافقة على الشروط الشخصية لادريانو الذي عاد الى ميلانو الاربعاء.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" ان ادريانو الذي انضم لميلان الصيف الماضي قادما من شاختار دانييتسك الاوكراني، سيعاود تمارينه مع الفريق لكنه لن يدخل ضمن مخططات المدرب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش الذي يعتمد على الثلاثي الفرنسي مبايي نيانغ والكولومبي كارلوس باكا وماريو بالوتيلي الذي عاد الى الملاعب بعد غياب طويل وشارك لعشرة دقائق في مباراة الاحد ضد فيورنتينا (2-صفر).

كما يعتمد ميهالوفيتش على لاعب الوسط الهجومي الفرنسي جيريمي مينيز الذي يستعد للعودة الى الفريق بعد تعافيه من الاصابة، والجناح اليسيو تشيرشي اضافة الى الغاني كيفن-برينس بواتنغ الذي عاد الى "روسونيري" بعقد يمتد لستة اشهر بعد انهى شالكه الالماني عقده في ديسمبر الماضي.

وتشكل عودة ادريانو الى ميلان ضربة للدولي الايطالي ستيفان الشعراوي الذي كان يطمح بانهاء اعارته لموناكو الفرنسي والعودة الى "سان سيرو" لكن هذا الامر قد لا يتحقق الان لا عقد اعارته لنادي الامارة يتضمن شرط التعاقد معه نهائيا في حال خاض 25 مباراة او اكثر مع الفريق.

وخاض الشعراوي 24 مباراة بقميص موناكو حتى الان ما يعني ان مشاركته المقبلة مع فريق الامارة ستحتم على الاخير التعاقد معه نهائيا، وفي ظل عودة ادريانو لن يرغب ميلان باستعادته في ظل التخمة الهجومية في الفريق الذي يحتل حاليا المركز السادس في الدوري وبفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.