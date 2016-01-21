محكمة إسبانية تقضي بسجن ماسكيرانو عاماً

حكمت محكمة إسبانية على الأرجنتنيني خافيير ماسكيرانو بالسجن عاماً وتغريمه 200 ألف يورو، بسبب تهربه عن دفع ضرائب قدرها 1.5 مليون يورو، فيما طالب اللاعب بدفع 21 ألف يورو عوضاً عن حكم الحبس.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن اللاعب الذي مثّل أمام المحكمة صباح الخميس اعترف بتهربه عن دفع ضرائب بين عامي 2011-2012، لكنه طالب في الوقت ذاته بتعليق حكم الحبس ودفع 21 ألف يورو بدلاً من ذلك على أن تقرر المحكمة بشأن ذلك خلال جلسة قادمة.

وماسكيرانو هو أحد نجوم برشلونة الحائز على الثلاثية التاريخية الموسم الماضي ويلعب في صفوفه منذ صيف 2010 بعد انتقاله من ليفربول الإنجليزي.



