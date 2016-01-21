يوفنتوس يقصي لاتسيو من كأس إيطاليا

بلغ يوفنتوس حامل اللقب نصف نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه على مضيفه لاتسيو 1-صفر، الاربعاء على الملعب الاولمبي في اعادة لنهائي الموسم الماضي.



وسجل النمسوي ستيفان ليشتاينر الذي حمل الوان لاتسيو ثلاث سنوات هدف الفوز، بعد كرة مرتدة من القائم سددها سيموني زازا (66).



ويلتقي يوفنتوس في نصف النهائي مع انترميلان، فيما يلعب ميلان مع مفاجأة النسخة الحالية اليساندريا (درجة ثالثة).



وكان يوفنتوس توج بطلا للمسابقة الموسم الماضي وذلك للمرة العاشرة في تاريخه والاولى منذ 20 عاما عندما تغلب على لاتسيو بالذات 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية على الملعب الاولمبي في روما.



وكانت المواجهة الثانية بين الفريقين هذا الموسم بعد الاولى على الملعب الاولمبي في روما بالذات وحسمها يوفنتوس في صالحه بثنائية نظيفة بينها هدف للارجنتيني باولو ديبالا الذي يعود اليه الفضل في النتائج الرائعة لحامل لقب الدوري في الاعوام الاربعة الاخيرة، لكن المدرب ماسيميليانو اليغري اراحه في معظم ربع نهائي الكأس ودفع به في الثواني الاخيرة بدلا من سيموني تزاتزا.



وهذا الفوز السادس على التوالي ليوفنتوس على لاتسيو في مختلف المسابقات.



ويقام الدور نصف النهائي ذهابا في 26 و27 الجاري وايابا في 1 و2 مارس المقبل، فيما يقام النهائي في 21 مايو.