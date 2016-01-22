الإصابة تحرم مانشستر يونايتد من خدمات يونغ

قال لويس فان جال، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، إن الجناح اشلي يونغ سيغيب عن الملاعب "لفترة طويلة" بسبب معاناته من مشكلة كبيرة في أعلى الفخذ.

وخرج يونغ - الذي شغل مركز الظهير الأيمن والأيسر عدة مرات هذا الموسم - مصابا قبل نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول في الدوري والتي انتهت بفوز يونايتد 1-صفر الأحد الماضي.



وذكر المدرب الهولندي لمحطة النادي التلفزيونية على الانترنت، أن يونغ سيحتاج للخضوع لجراحة وان النادي قد يتعاقد مع ظهير في يناير بعد ان اضطر للاعتماد على لاعبين من أكاديمية الناشئين.



وأضاف فان جال: "بدأت (بانطونيو) فالنسيا و(لوك) شو و(ماركوس) روخو و(ماتيو) دارميان و(اشلي) يانغ في بعض الأحيان وجمعيهم مصاب باستثناء دارميان الذي عاد من الإصابة".



وتابع: "لذا فإنني احتاج للاعبين في مركز الظهير وقد رأيتك كيف قمت باستغلال اللاعبين الصاعدين...الذين أدوا بشكل رائع إلا ان مستوى مانشستر مرتفع بالفعل حاليا".



وأشار المدرب الهولندي إلى ان يونايتد بحاجة لتعزيز تشكيلته.



وقال: "سيكون الأمر صعبا على اللاعبين الصاعدين لتقديم أفضل أداء في كل أسبوع.. وهذا أمر طبيعي. لذا فان علينا ان ننظر لفترة الانتقالات دوما بحثا عن بدائل".



وأضاف: "المشكلة أننا نبحث عن مستوى في حين ان الأندية لا تريد بيع أي من لاعبيها في تلك الفترة وهذه هي مشكلتنا".