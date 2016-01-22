تشلسي يمدد عقد الصربي إيفانوفيتش

أعلن نادي تشلسي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسم الماضي الجمعة، أنه مدد عقد مدافعه الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش عاما واحدا حتى يونيو 2017.

وينتهي عقد إيفانوفيتش (31 عاما) بعد عدة اشهر، وتم تمديده لعام واحد لأن سياسة النادي اللندني تقضي بعدم التمديد اكثر من ذلك للاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين.

وانتقل إيفانوفيتش الى تشلسي في 2008 قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي، وخاض معه 341 مباراة حتى الان سجل خلالها 325 هدفا، اهمها هدف الفوز في مرمى بنفيكا البرتغالي (2-1) في نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) عام 2013.