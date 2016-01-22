رابطة الدوري الإسباني تطلب من زيدان مقاضاة فيفا

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يمكنه مقاضاة الاتحاد الدولي لزج اسم ولديه في قضية حرمان الفريق الملكي إجراء تعاقدات لمدة سنة بسبب مخالفته قواعد اللاعبين القاصرين.

وأعلن الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي، حرمان ريال وجاره اتلتيكو مدريد من إجراء تعاقدات بسبب انتهاكات متعلقة بالانتقالات الدولية، وتسجيل اللاعبين تحت 18 سنة.

وقال تيباس لصحيفة "ليبرتاد ديجيتال" الإلكترونية: "يجب أن يقاضي زيدان فيفا من أجل حماية أولاده. فيفا يحرم هذين الشابين من تطوير مسيرتيهما بشكل صحيح".

وأضاف: "هذه عقوبة مؤذية جدا للدوري. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لناد يولي أهمية كبرى للمبادئ والدراسات فضلا عن تدريس الرياضة للأطفال، أن تتم معاقبته لذلك. يجب تغيير القوانين".