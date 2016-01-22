علي بن الحسين: واثق من الفوز إذا كان التصويت نزيهاً

قال الأمير الأردني علي بن الحسين، المرشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه "واثق تماما" من الفوز بهذا المنصب بحال كان التصويت نزيها.

ورأى الأمير علي، أحد خمسة مرشحين لهذا المنصب، أن انتخابات 26 فبراير المقبل هي فرصة "فيفا" الوحيدة لاستعادة سمعتها الملطخة بالفساد.

ودعا الأمير الشاب إلى منظمة دولية شفافة، مجددا انتقاده اتفاقية التعاون بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي، معتبرا إياها تجيير أصوات لأحد منافسيه الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.

وقال رئيس الاتحاد الأردني لمراسلين صحافيين في أوكلاند: "من الواضح في هذا التوقيت، ولأي سبب من الأسباب، أنه من الخطأ عقد هذا النوع من الصفقات". ورغم ذلك قال الأمير علي إن حملته لا تزال تكتسب زخما قويا في ظل جولته الدولية المكوكية طلبا للدعم.

وضمن الأمير علي 73 صوتا من أصل 209 في انتخابات مايو الماضي بمواجهة السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس المستقيل، والموقوف لاحقا لثمانية اعوام مع نائبه الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب دفع مال غير مشروع بقيمة مليوني دولار اميركي من الاول الى الثاني.

وأضاف الأمير علي: "انا واثق تماما من فوزي اذا تمت الامور بشكل صحيح. اعتقد انه في عالم كرة القدم، لقد تمت ازاحة وزن ثقيل عن اكتاف الناس، ويريدون ان يكونوا فخورين بالانضمام الى هذه المنظمة".

وتابع: "من دون الخوض في التفاصيل، انا ابني على ما حصلت عليه في المرة السابقة".

وتعيش المنظمة الدولية فضيحة فساد تاريخية، بعد تحقيق اميركي اتهم 39 شخصا وشركتين برشاوى وتببيض اموال وابتزاز بمئات الملايين من الدولارات.

ورأى الأمير علي أن أفضل وسيلة لضمان نزاهة فيفا هو فتح كل دفاتره من اجل تدقيق سليم: "هذا ما نحتاج القيام به من الان وصاعدا في فيفا، اكان في وضعنا المالي، الرواتب على سبيل المثال او ملفات تنظيم كأس العالم، وهذا ما يستحقه العالم".

وقال إن فيفا تخيم عليه السرية لدرجة انه لم يكن يعرف راتب الرئيس مثلا.

ورغم اعتقاده أن رئيس فيفا بحاجة لراتب، إلا أنه وعد بالتبرع به لمشاريع تنموية بحال انتخابه: "بالنسبة الي شخصيا، اود تحويله الى اعمال خيرية، لكن هذا خياري الشخصي".

ورأى الأمير علي أن "الكثير من الناس الطيبين" يتواجدون في فيفا الذي يحتاج الى قيادة صحيحة لاستعادة سمعته الملطخة.

وقال ابن الأربعين سنة إنه حصل اوراق اعتماده الاصلاحية عندما واجه بلاتر وكان الاخير في ذروة قوته، وبات يلمس الان مزاجا واسع النطاق من اجل التغيير: "خدمت في لجنة فيفا التنفيذية لاربع سنوات وكان تحديا كبيرا، كنت المتمرد في هذه الغرفة".

وختم: "قلت لنفسي: هناك خياران، إما أن أترك هذه المنظمة او اقاتل من اجل كرة القدم. احب هذه الرياضة وهذا ما قمت به، ولهذا السبب ترشحت للرئاسة... اعتزم انهاء ما بدأت به".