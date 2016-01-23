أغويرو: مانشستر الأنسب لميسي

تسقط الأمطار كثيرا وبغزارة على مانشستر في صورة مغايرة تماما لشواطئ برشلونة، لكن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يعتقد أن المدينة الإنجليزية ستناسب مواطنه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم.

وقال اغويرو مهاجم مانشستر سيتي إنه نقل محاسن المدينة الواقعة في شمال غرب انجلترا الى مواطنه مهاجم برشلونة.

ولم يبد ميسي البالغ من العمر 28 عاما أي رغبة في ترك برشلونة الذي يرتبط معه بتعاقد حتى 2019 لكن سيتي المملوك لجهات من الإمارات والمدعوم بمليارات الشيخ منصور بن زايد يعد واحدا من الأندية القليلة التي يمكنها شراء ميسي.

وقال اغويرو الذي سجل 120 هدفا في 185 مباراة خلال أربع سنوات ونصف السنة مع سيتي لشبكة سكاي سبورتس: "يعلم بالفعل إنه لا يوجد شاطئ".

وتابع: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وبالكاد نأكل ونرتاح بين المباريات. ولذلك فإن حالة الطقس لا تشكل هذه الأهمية".

وواصل: "ولذلك أبلغته أن مانشستر سيكون مكانا مثاليا كمدينة لانك تجلس في المنزل طوال اليوم. تلعب كل ثلاثة ايام ولذلك يمكننا تناول الطعام وقضاء الوقت واللعب سويا".

ويملك ريال مدريد أيضا الموارد لشراء ميسي لكن برشلونة لن يبيع ابدا لاعبا في مكانته لغريمه اللدود.

وطبقا لأحدث تقديرات لسعر ميسي طبقا لموقع فوتبول اوبسيرفاتوري دوت كوم فان قيمة ميسي تصل الى 251 مليون يورو (271 مليون دولار) اي اكثر بنحو 100 مليون يورو من اللاعب الثاني في القائمة وهو البرازيلي نيمار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم للمرة الخامسة.