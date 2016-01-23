زيدان: لا استقطابات جديدة في مدريد

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب الجديد لريال مدريد الإسباني، تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم تعرض الفريق الملكي لعقوبة حرمان التعاقدات ابتداء من الصيف المقبل، بسبب مخالفته التعاقد مع لاعبين قاصرين.

وسرت تكهنات بشأن إحياء ريال آماله لضم الحارس الدولي دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد الانجليزي بعد محاولة فاشلة الصيف الماضي.

لكن زيدان الذي قاد فريقه إلى فوزين بعد حلوله بدلا من رافايل بينيتيز المقال من منصبه لسوء النتائج، لم يعبر عن رغبته بتقوية تشكيلته: "هذا ليس ضروريا. أنا سعيد بهذه التشكيلة. نملك 26 لاعبا وهذا أمر صعب لأن بعضهم لا يمكن تسجيله على ورقة المباراة".

وأضاف نجم ريال السابق: "لذا أنا سعيد ولن ألجأ لمزيد من اللاعبين".

وأكد زيدان أن قائد الدفاع سيرخيو راموس سيغيب عن مواجهة الأحد ضد ريال بيتيس بسبب إصابة في ربلة ساقه، وذلك رغم عودته إلى التمارين.

كما يفتقد زيدان جناحه الويلزي غاريث بايل بعد إصابته في مباراة سبورتينغ خيخيون الأخيرة (5-1) في الدوري حيث يحتل المركز الثالث وراء اتلتيكو مدريد وبرشلونة.