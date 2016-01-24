أشبيلية المنقوص يعطل أتليتكو ويخدم برشلونة

تغلب أشبيلية على النقص العددي في صفوفه وأوقف الانتصارات المتتالية لأتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم وحرمه من الانفراد بصدارة جدول المسابقة اثر تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوزا كبيرا 5 / 2 لأتلتيك بلباو على إيبار.

على استاد "فيسنتي كالديرون" في العاصمة الأسبانية مدريد ، سقط أتلتيكو في فخ التعادل السلبي ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة والذي تتبقى له مباراة مؤجلة فيما رفع أشبيلية رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وقدم أتلتيكو مباراة قوية وسيطر على مجريات اللعب في معظم فترات اللقاء لكنه فشل في هز الشباك أمام قوة وبسالة دفاع أشبيلية رغم النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد فيكتور فيتولو في الدقيقة 61 لنيله الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي ملحوظ من الفريقين وسعى أشبيلية لمباغتة مضيفه بهدف مبكر ولكن هجمات الفريقين اتسمت بالعشوائية والارتباك وعدم الفعالية لتضيع الفرص تباعا وسط يقظة المدافعين.

ونال أوجوستو فيرنانديز لاعب أتلتيكو إنذارا مبكرا للخشونة مع فيكتور فيتولو في الدقيقة الخامسة من المباراة.

بمرور الوقت ، مالت الكفة تدريجيا لفريق أتلتيكو الذي أصبح الأكثر سيطرة على مجريات اللعب والأكثر هجوما بعدما امتص حماس أشبيلية في بداية المباراة.

وشهدت الدقيقة 14 هجمة سريعة لأتلتيكو وصلت منها الكرة إلى ساول نيجويز الذي سدد الكرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء ولكنها ذهبت في الشباك من الخارج على يمين الحارس سيرخيو ريكو.

وواصل أتلتيكو محاولاته الهجومية في الدقائق التالية وسط تراجع واضح في أداء أشبيلية عما كان في بداية المباراة.

وشن خوانفران هجمة رائعة من الناحية اليمنى في الدقيقة 25 ومرر الكرة عرضية زاحفة وقابلها الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو بتسديدة مباشرة وهو على بعد خطوات من المرمى ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى.

ولعب كوكي تمريرة رائعة في الدقيقة 31 وصلت منها الكرة أمام لوسيانو فيتو وهو على بعد خطوات من مرمى أشبيلية ولكنه لعبها خارج المرمى تحت ضغط الدفاع وطالب الحكم بضربة ركنية بدعوى أن المدافع هو من أخرجها لكن الحكم أشار باحتسابها ضربة مرمى.

وشهدت الدقيقة 33 فرصة خطيرة أخرى لأتلتيكو عندما وصلت الكرة على رأس جودين على حدود منطقة جزاء أشبيلية ليهيئها اللاعب لزميله جريزمان المندفع أمام حلق المرمى بجوار القائم الأيمن ولكنه لعبها خارج المرمى لتضيع فرصة خطيرة للغاية من أصحاب الأرض.

ورد أشبيلية بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36 وسلت منها الكرة إلى سيرخيو إسكوديرو في الناحية اليسرى حيث مررها عرضية رائعة لتصل إلى زميله الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي هيأ الكرة لنفسه ثم سددها من حدود المنطقة ولكنها ارتطمت باللاعب ساول نيجويز وذهبت ساقطة (لوب) لتمر فوق العارضة مباشرة إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وواصل أتلتيكو محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل والمنظم من الضيوف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف أتلتيكو محاولاته الهجومية في الشوط الثاني ولكنه اصطدم مجددا بالدفاع المتكتل والمنظم من أشبيلية.

كما فشلت محاولات أتلتيكو في هز الشباك من التسديدات القوية التي أطلقها لاعبو الفريق من خارج منطقة الجزاء.

وتأزم موقف أشبيلية في الدقيقة 61 بطرد فيتولو لنيله الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة مع فيتو اثر محاولة الأخير لاختراق منطقة الجزاء من الناحية اليسرى.

كما شهدت الدقيقة التالية طرد أوناي إيمري المدير الفني لأشبيلية بسبب اعتراضاته على قرارات التحكيم.

وأنذر الحكم اللاعب يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو في الدقيقة 63 للخشونة مع جريجورز كريتشوياك.

وواصل أتلتيكو محاولاته الهجومية في الدقائق التالية ولكن دفاع أشبيلية ظل على صموده رغم النقص العددي في صفوف الفريق لتتوتر أعصاب لاعبي أتلتيكو بمرور الوقت ويفتقد الفريق للتركيز المطلوب في هجماته.

وشهدت الدقيقة 75 فرصة خطيرة لأشبيلية وارتباك أمام مرمى أتلتيكو ولكن الكرة ذهبت خارج الملعب لتضيع فرصة خطيرة من الضيوف.

ورد جابرييل فيرنانديز أريناس نجم أتلتيكو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 82 تصدى لها سيرخيو ريكو ولكنه نال إنذارا لإضاعة الوقت.

وتوالت الفرص الضائعة من أتلتيكو في نهاية المباراة ليحافظ دفاع أشبيلية على التعادل السلبي ويحصد الفريق نقطة غالية خارج ملعبه.

وسجل أرتيز أدوريز هدفين ليقود أتلتيك بلباو إلى تحويل تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 5 / 2 على ضيفه إيبار في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

واستعاد بلباو اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين كانت ثانيها ثقيلة للغاية أمام برشلونة صفر / 6 وحقق الفريق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الثامن فيما تجمد رصيد إيبار عند 33 نقطة في المركز السادس.

وتقدم إيبار بهدف مبكر سجله بورخا باستون في الدقيقة الرابعة ورد بلباو بثلاثة أهداف في الشوط الأول أحرزها أدوريز وسابين ميرينو وإيمريك لابورت في الدقائق 12 و27 و40 لينهي الشوط الأول لصالحه 3 / 1 .

وفي الشوط الثاني ، جدد باستون آمال إيبار بتسجيل الهدف الثاني له وللفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ولكن بلباو رد بهدفين أحرزهما أدوريز في الدقيقة 52 وماورو دوس سانتوس نجم إيبار عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 .