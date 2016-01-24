أليجري: لن أرحل إلى تشيلسي

فند ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تكهنات بشأن وجود مفاوضات للانتقال لتدريب تشيلسي الإنجليزي، وقال إنه مرتبط بعقد مع ناديه حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى 2017.

وحقق يوفنتوس عشرة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي، وسيخوض اختبارا صعبا أمام روما صاحب المركز الخامس الأحد.

وقال أليجري إنه لا يخطط للرحيل عن يوفنتوس، رغم تكهنات وسائل إعلام بريطانية بأنه قد يقود تشيلسي في الموسم المقبل.

وأضاف أليجري: "كما تحدث تكهنات بخصوص اللاعبين يحدث الأمر ذاته مع المدربين وهذا أمر طبيعي. أنا فخور بتدريب فريق كبير مثل يوفنتوس".



وأضاف مدرب ميلانو السابق: "تفكيري ينصب على الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، وأنا مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2017 ولقد سبق لي قول ذلك كثيرا وأنا سعيد هنا وهذا كل ما في الأمر".