إصابة بواتينغ أخطر من المتوقع

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، الأحد، أن إصابة اللاعب جيروم بواتينغ قد تكون أكبر مما كان متوقعا، وأن اللاعب قد يغيب عن صفوف بايرن ميونيخ لعدة شهور.

وأوضحت صحيفة "بيلد آم سونتاج" ومجلة "شبورت بيلد" على موقعها بالإنترنت، اليوم، أن المدافع الألماني الدولي بواتينغ يعاني من تمزق في العضلة الضامة، وأنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة شهور على الأقل.

وبهذا، يغيبي بواتينغ عن صفوف بايرن خلال المواجهة المرتقبة مع يوفنتوس الإيطالي في الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا وقد يغيب أيضا عن مباراتي دور الثمانية في حال تأهل بايرن وهو ما يمثل لطمة قوية للفريق بقيادة المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا.

وأصيب بواتينغ خلال مباراة الفريق التي فاز فيها على مضيفه هامبورغ 2/1 أمس الأول الجمعة في افتتاح فعاليات الدور الثاني من الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد انتهاء العطلة الشتوية التي امتدت لخمسة أسابيع.

وأعلن النادي البافاري أمس السبت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويحتاج لفترة علاج وراحة طويلة ولكن النادي لم يحدد هذه الفترة بالضبط.

وتمثل الإصابات مشكلة كبيرة لغوارديولا في موسمه الثالث الأخير مع النادي حيث ضمت قائمة الإصابات أكثر من نجم كبير مثل الفرنسي فرانك ريبيري ورافينيا وماريو جويتزه.

ورغم هذا، أعلن بايرن أمس السبت أن لاعبه الأسباني خوان بيرنات استأنف التدريبات مع الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق منذ أكتوبر الماضي.