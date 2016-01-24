رانييري: لا أحد يصدق ما يفعله ليستر سيتي

قال كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم السبت، إنه "لا أحد يصدق" ما يفعله فريقه هذا الموسم.



وبعد استعادة ليستر الصدارة بالفوز 3-صفر على ستوك سيتي فإن المدرب الايطالي يجد الأمور صعبة للتقليل من آمال فريقه للفوز باللقب بعد توقعات بمنافسته على الهروب من الهبوط في بداية الموسم.



واعترف رانييري أنه سيعيد التفكير في طموحات فريقه إذا واصل نتائجه الجيدة في المباريات الصعبة التي تنتظره في فبراير.



وقال رانييري بعد الفوز على ستوك بفضل أهداف داني درينكووتر وجيمي فاردي وليوناردو اولوا "لا أحد يصدق ما يحدث. جماهيرنا تحلم وأريد منهم مواصلة الحلم".



وأضاف المدرب الايطالي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعلم هل نحن من بين المرشحين في هذه اللحظة".



وتابع: "فبراير فترة صعبة وبعد ذلك أستطيع الحديث بشكل أكثر واقعية. كان من المهم الوجود على القمة في يناير لأن أمامنا مباريات مهمة وصعبة في فبراير".



ويلعب ليستر في المباريات الثلاث المقبلة مع ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.



لكن الأنباء الجيدة لرانييري كانت عودة فاردي لتسجيل الأهداف بعد أن رفع رصيده إلى 16 هدفا في الدوري بعد ست مباريات بلا أي هدف.



وقال رانييري: "أنا سعيد لأنني أقول دائما لجيمي فاردي إنه ليس من المهم تسجيل الأهداف لكن المهم هو الضغط وعندما تسجل فهذا أمر طبيعي. أنا سعيد للغاية بما يفعله."



وأضاف: "هذا أحد أفضل الفرق (التي قمت بتدريبها). نقطة قوتنا هي الحماس. نحن نقدم كل ما لدينا وهذا ما أحبه في هذا الفريق".



ومرة أخرى أتى ضغط ليستر على المنافس بثماره.



وقال فاردي: "لا نستسلم أبدا. نحن نضغط كفريق وحصلنا على النقاط الثلاث."

