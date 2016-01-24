سوانزي يسقط إيفرتون في ليفربول

حقق المدرب الايطالي فرانشيسكو غيدولين بداية واعدة مع فريقه الجديد سوانزي سيتي بعدما تمكن الاخير من فك عقدته امام مضيفه ايفرتون بالفوز عليه 2-1 الاحد على ملعب "غوديسون بارك" في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وكان سوانزي تعاقد مع غيدولين في نهاية الاسبوع الماضي خلفا لغاري مونك المقال من منصبه في ديسمبر الماضي، لكن المدرب الايطالي لم يشرف على الفريق في مباراة الاثنين الماضي التي فاز بها على واتفورد (1-صفر) بل تولى هذه المهمة مساعده الحالي والمدرب الموقت الن كورتيس.

وهذا الفوز الثالث فقط لسوانزي في المراحل الـ13 الاخيرة والاول على الاطلاق ضد ايفرتون في الدوري من اصل 22 مواجهة بينهما، رافعا رصيده الى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد ايفرتون عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر بعد ان تواصلت معاناته لانه فشل في تحقيق الفوز للمرحلة الخامسة على التوالي كما انه لم يحقق سوى فوز يتيم في المراحل العشر الاخيرة التي شهدت تعادله في ست مباريات.

وافتتح سوانزي التسجيل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها الايسلندي غيلفي سيغوروسن اذ خطأ فادح من المدافع جون ستونز الذي اعاد الكرة لحارسه الاميركي تيم هاورد ما اجبر الاخير على محاولة تشتيتها لكنه اصاب الغاني اندري ايو واسقطه ارضا ما دفع الحكم الى احتساب ركلة الجزاء.

لكن رد فريق المدرب الاسباني روبرتو مارتينيز لم يطل اذ تمكن من ادراك التعادل عبر غاريث باري الذي حول الكرة بكعب قدمه فارتطمت بلاعب وسط سوانزي جاك كورك وواصلت طريقها الى الزاوية اليمنى الارضية لمرمى الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي بعد ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى الاسباني جيرار دولوفو (26).



لكن فرحة ايفرتون بالهدف لم تكتمل اذ اضطر مارتينيز الى اجراء تبديل ثان اضطراري بعد ذلك الذي حصل في الدقيقة 11 حين دخل توم كليفرلي بدلا من البوسني محمد بيسيتش، اذ اصيب البلجيكي كيفن ميرالاس في الدقيقة 28 ودخل الجنوب افريقي ستيفن بينار بدلا منه.



ووجد ايفرتون نفسه متخلفا مجددا في الدقيقة 34 وكان لستونز مرة اخرى دوره في اهتزاز شباك فريقه بعدما تحولت الكرة منه اثر تسديدة من ايو بعد هجمة مرتدة سريعة للضيوف وتمريرة متقنة من الويلزي نيل تايلور الى زميله من الجهة اليسرى للمنطقة، وخدعت هاورد.



ورغم محاولات ايفرتون في الشوط الثاني وابرزها في الوقت بدل الضائع للايرلندي البديل سيموس كولمان الذي اطاح بالكرة فوق العارضة رغم انه كان على بعد اقل من متر من المرمى، بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية ليسقط القطب الازرق لمدينة ليفربول لاول مرة في الدوري الممتاز امام منافسه الويلزي.