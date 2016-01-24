نابولي يتجاوز سامبدوريا ويواصل صدارته

أحكم نابولي قبضته على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 4 / 2 على مضيفه سامبدوريا في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة الأحد.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز فيورنتينا على ضيفه تورينو 2 / صفر ولاتسيو على ضيفه كييفو 4 / 1، وباليرمو على ضيفه أودينيزي بنفس النتيجة، وبولونيا على مضيفه ساسولو 2 / صفر، فيما تعادل إنتر مع ضيفه كاربي 1/1، وفيرونا مع ضيفه جنوه بالنتيجة ذاتها.

ورفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، محققا انتصاره الرابع عشر هذا الموسم والخامس على التوالي، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وواصل النجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، بعدما افتتح التسجيل لنابولي مبكرا في الدقيقة التاسعة، ليعزز بذلك موقعه في صدارة هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه.

وأضاف لورينزو انسيني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 18، قبل أن يقلص خواكين كوريا الفارق بتسجيله الهدف الأول لسامبدوريا في الدقيقة .45

واستغل نابولي النقص العددي في صفوف سامبدوريا الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ماتيا كاساني في الدقيقة 59 لحصوله على الإنذار الثاني، ليحرز ماريك هامسيك الهدف الثالث للضيوف بعدها بدقيقة واحدة.

وأعاد إيدير مارتينيز المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 73، قبل أن ينهي البديل دينيس ميرتينز آمال أصحاب الأرض في التعادل عقب تسجيله الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة .79

ويعد هذا هو الفوز الثالث والثلاثين لنابولي على سامبدوريا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة بالدوري، مقابل 29 خسارة و36 تعادلا، علما بأنه الفوز الأول للفريق السماوي على ملعب لويجي فيراريس (معقل سامبدوريا) منذ 11 آيار/مايو .2014

وعلى ملعب جوسيبي مياتزا، واصل إنتر نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل 1/1 مع ضيفه كاربي، ليبتعد خطوة جديدة عن سباق المنافسة على الصدارة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف نظيف حمل توقيع رودريجو بالاسيو في الدقيقة .23

ورغم النقص العددي الذي عانى منه كاربي عقب طرد لاعبه لورينزو باسكويتي قبل النهاية بسبع دقائق، أدرك الضيوف التعادل في الوقت القاتل بعدما سجل كيفن لاسانيا هدفا لكاربي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد إنتر إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع كاربي (الوافد الجديد للبطولة) رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات في المسابقة عقب فوزه الثمين 2 / صفر على تورينو في وقت سابق.

وأنهى فيورنتينا الشوط الأول لصالحه بهدف سجلها جوسيب إلشيتش في الدقيقة 24 ثم أضاف جونزالو رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 83 ليكون الفوز الأول للفريق بعد هزيمتين متتاليتين.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 41 نقطة ليستعيد المركز الثالث فيما تجمد رصيد تورينو عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.