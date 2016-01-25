بورتو يستعيد نغمة الانتصارات بقيادة بيسرو

استعاد بورتو نغمة الانتصارات بفوزه على ماريتيمو 1-صفر في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة البرتغال لكرة القدم.

ويدين بورتو بفوزه الثالث عشر هذا الموسم الى النيران الصديقة، حيث سجل حارس مرمى ماريتيمو، الفرنسي رومان سالين الهدف الوحيد خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.

وهو الفوز الأول لبورتو بقيادة مدربه الجديد جوزيه بيسيرو الذي حل الثلاثاء الماضي مكان الاسباني خولين لوبيتيغوي، الذي أقيل من منصبه في 8 يناير الحالي.

وكان بورتو حقق فوزا واحدا في مبارياته الثلاث الاخيرة وكان على حساب بوافيستا 5-صفر في المرحلة قبل الماضية مقابل خسارتين امام سبورتينغ لشبونة صفر-2 وفيتوريا غيمارايش صفر-1 في المرحلة الماضية وتعادل مع ريو افي 1-1.

واضطر بيسيرو (55 عاما) الى ترك منصبه مدربا للاهلي المصري الاثنين الماضي من اجل تدريب بورتو والعودة الى العمل في البرتغال حيث سبق له تدريب على الخصوص سبورتينغ لشبونة (2004-2005) وسبورتينغ براغا (2012-2013) وناسيونال ماديرا (1999-2003).

ورفع بورتو رصيده الى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقطة عن سبورتينغ لشبونة المتصدر و3 نقاط عن بنفيكا الثاني وحامل اللقب.

في المقابل، مني ماريتيمو بخسارته العاشرة هذا الموسم والاولى بقيادة مدربه الجديد نيلو فينغادا مدرب الزمالك المصري سابقا.

وتجمد رصيد ماريتيمو عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعزز سبورتينغ براغا موقعه في المركز الرابع بفوزه الكبير على ريو آفي بخمسة اهداف للمصري احمد حسن "كوكا" (10 و17) وبدرو سانتوس (64) ورافايل فيريرا سيلفا (66) وروي فونتي (75) مقابل هدف للبلجيكي جوريس كاييمبي (47).

وتعادل بيليننسيش مع فيتوريا غيمارايش بثلاثة اهداف لميغل روسا (8) والمونتينيغري ماركو باسيتش (24) والاسباني خوانتو اورتونيو (64) مقابل ثلاثة اهداف للعاجي باكاري بوبا ساري (36) وفيليبي فيريرا (43 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي هنريكي دورادو (76).

وتستكمل المرحلة بلقاء تونديلا مع بوافيستا مساء اليوم.