بوسكيتس وتوران يقلقان إنريكي قبل مواجهة بلباو

تزايدت احتمالات غياب اللاعبين سيرخيو بوسكيتس وأردا توران، نجما برشلونة، عن مباراة الإياب، التي سيخوضها فريقهما في دور الثمانية من بطولة كأس ملك أسبانيا أمام أتلتيك بيلباو الأربعاء.

وشارك كل من بوسكيتس وتوران في المباراة التي فاز بها برشلونة 2 / 1 على ملقة في الدوري الأسباني السبت.

وغاب توران وبوسكيتس عن الحصة التدريبية الصباحية للنادي الكتالوني اليوم الاثنين لمرضهما، حيث يرى لويس انريكي، المدير الفني للفريق، أنه من الأفضل إراحتهما خلال المباراة المقبلة، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت في الدوري الأسباني.

وأنهى برشلونة مباراة الذهاب بالفوز 2 / 1 خارج الديار، في إطار سعيه للحفاظ على لقبه في كأس الملك، الذي توج به في الموسم الماضي بالفوز على أتلتيك بيلباو في المباراة النهائية.

وأصبح اللاعبان لويس سواريز وليونيل ميسي، اللذان غابا عن لقاء الأسبوع الماضي، جاهزين للمشاركة في مباراة الإياب.