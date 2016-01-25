بيتيس يوقع على تعثر زيدان الأول مع ريال مدريد

فشل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد في الاختبار الأول له خارج ملعب الفريق وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين في ثالث مباراة له بقيادة زيدان.

وأهدر الريال بهذا فرصة ذهبية لمواصلة الضغط على برشلونة وأتلتيكو مدريد المتصدرين حيث رفع الفريق رصيده إلى 44 نقطة فقط في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف منافسيه العنيدين وتتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة فيما رفع بيتيس رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر بفارق الأهداف فقط خلف اسبانيول.

وأنهى بيتيس الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألفارو سيخودو في الدقيقة السابعة فيما أحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدف التعادل المثير للجدل في الدقيقة 71 ليكون الهدف السابع عشر له في المسابقة هذا الموسم.

وقدم بيتيس مباراة حماسية بدأها بهجوم مكثف أسفر عن هدف التقدم ثم لجأ للدفاع ببسالة على مدار ما تبقى من المباراة وتصدى للهجوم الضاغط من الريال على مدار أكثر من 80 دقيقة لم تشهد سوى هدف التعادل.

وشهدت المباراة تألقا واضحا لأنطونيو أدان حارس مرمى بيتيس في مواجهة فريقه السابق حيث لعب أدان دورا كبيرا في عدم اهتزاز شباك فريقه بالعديد من الأهداف ليكون النجم الأول للمباراة.

وبدأ بيتيس المباراة بحماس واضح ورفض لاعبوه الاستسلام مبكرا لضغط الريال حيث كان الفريق صاحب الأرض هو الأفضل والأكثر هجوما في الدقائق الأولى.

ونال بيتيس المكافأة على هذه البداية الرائعة في المباراة حيث سجل له ألفارو سيخودو هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة سريعة من الناحية اليمنى واختراق رائع من روبن كاسترو الذي تلاعب بدفاع الريال وسدد كرة قوية زاحفة تصدى لها الحارس كيلور نافاس ولكن فابيان رويز سعى لمتابعتها تحت ضغط الدفاع وهيأ اللاعب الكرة إلى زميله سيخودو الذي سددها بشكل رائع من حدود منطقة الجزاء لتسكن المرمى في الزاوية البعيدة على يمين نافاس الذي فشل في إبعادها لتكون هدف التقدم لأصحاب الأرض.

ومنح الهدف بيتيس دفعة معنوية هائلة ليواصل الفريق ضغطه على الريال في الدقائق التالية ولكن سرعان ما استعاد الريال اتزانه وبدأ في محاصرة بيتيس داخل منطقة الجزاء.

وكثف الريال ضغطه الهجومي على أصحاب الأرض ولكنه اصطدم ببسالة دفاع بيتيس.

وشهدت الدقيقة 17 هجمة سريعة للريال أنهاها الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق بتسديدة قوية زاحفة من زاوية صعبة ولكن الحارس أمسكها بثبات.

ومرر دانيلو كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 22 انقض عليها إيسكو ولعبها برأسه ولكن في يد الحارس.

واصل الريال محاولاته الهجومية ولكن دفاع بيتيس ظل على صموده وتكتله ليفسد كل محاولات النادي الملكي.

وأهدر رونالدو فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 اثر هجمة سريعة ومنظمة للريال تبادل خلالها الكرة مع بنزيمة قبل أن يسددها رونالدو بيسراه بعيدا عن المرمى بغرابة شديدة.

وسقط بنزيمة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35 مطالبا بضربة جزاء اثر التحام من مدافعي بيتيس ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وسدد رونالدو كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكنها ذهبت خارج القائم الأيمن.

وواصل دفاع بيتيس صموده في مواجهة الهجوم المكثف للريال في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لينتهي بتقدم بيتيس 1 / صفر.

واستأنف الريال ضغطه الهجومي المكثف في الشوط الثاني ولكنه فشل مجددا في هز الشباك بعدما باءت تسديدات الكولومبي جيمس رودريجيز والألماني توني كروس وبنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش بالفشل.

وأسفر ضغط الريال أخيرا عن هدف التعادل المثير للجدل والذي سجله بنزيمة في الدقيقة 71 .

وجاء الهدف اثر تمريرة بينية من توني مروس وصلت منها الكرة إلى جيمس رودريجيز الذي يعتقد أنه كان في وضع التسلل ليتوغل اللاعب بالكرة داخل منطقة الجزاء ويتخلص من الحارس ويمرر الكرة عرضية عرضية زاحفة إلى بنزيمة المنفرد تماما بالمرمى بعد تقدم الحارس فلم يجد بنزيمة صعوبة في إيداع الكرة بالمرمى.

وواصل الريال ضغطه الهجومي في الدقائق التالية وسدد جيمس رودريجيز كرة صاروخية بيسراه من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78 ولكن الحارس أنطونيو أدان تصدى لها ببراعة.

وتجددت الفرصة في الدقيقة التالية ومرر كروس الكرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى لتصل إلى بنزيمة المتحفز أمام المرمى مباشرة حيث سددها في اتجاه المرمى ولكن أدان تصدى لها ببراعة ورد فعل رائع.

ورغم مواصلة الريال لهجومه في الدقائق الأخيرة من المباراة ، شكلت مرتدات بيتيس السريعة خطورة فائقة على مرمى الريال وكاد روبن كاسترو يسجل منها هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن الحظ عانده وذهبت تمريراته خارج المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل.