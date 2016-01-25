لوف: سأنتظر بواتينغ حتى آخر لحظة

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه سيترك الباب مفتوحا امام المدافع جيروم بواتينغ حتى اللحظة الأخيرة للانضمام لصفوف المنتخب الألماني في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2016" المقبلة

وأعرب بواتينغ عن ثقته في التعافي من إصابته العضلية في منطقة الفخذ واللحاق بيورو 2016 التي تنطلق في 10 يونيو القادم بفرنسا.

ويتوقع أن يغيب بواتينغ لمدة ثلاثة أشهر، ليضع علامات استفهام حول جاهزيته للحاق بالبطولة

وقال لوف انه تحدث اليوم مع بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ واخبره أنه رغم الإصابة القوية التي يعاني منها لكن بإمكانه اللحاق بالبطولة الأوروبية.

ويعلن لوف في 31 مايو المقبل قائمة المنتخب الألماني قائمة تضم 23 لاعبا للمشاركة في البطولة.

وضرب لوف مثلا بلاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة الذي لحق في اللحظات الأخير بمونديال البرازيل 2014 بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

مثلما حدث مع سامي خضيرة قبل كأس العالم، سنبقي الباب مفتوحا لأطول فترة ممكنة بالنسبة لبواتينغ.

وأشار إلى أن "بواتينغ مقاتل ومحترف للغاية، ولديه الإرادة والقوة للقيام بكل ما في استطاعته من أجل العودة، إنه الان يحتاج إلى الصبر، وينبغي أن يبتعد عن الضغوط، سنسانده تماما".

وبجانب إصابة بواتينغ فإن يواخيم لوف يعاني أيضا من غياب بنيديكت هويديس مدافع شالكه والذي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ والتي سيغيب على إثرها لعدة أشهر.

وقال بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ في تصريحات نشرتها اليوم الاثنين مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية: "من الطبيعي أن أتعافى قبل كأس اليورو".

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بواتينح، الذي أصيب خلال المباراة، التي فاز بها بايرن ميونيخ 2 / 1 على منافسه هامبورج يوم الجمعة الماضي، يعاني من تمزق عضلي في منطقة الفخذ، بالإضافة إلى قطع في أحد الأوتار.

وقال :"كنت مصدوما وحزينا يومي الجمعة والسبت ولكن من اليوم أنا اتطلع للأمام، ولكن لا يجب ان أبالغ".

وقال فيليب لام قائد فريق بايرن ميونيخ إن إصابة بواتينغ نكسة للفريق كله في ضوء الإصابات التي يعاني منها بقية المدافعين.

وقال لام خلال حفل رعاية بميونيخ :"لا بد أن نتذكر ان مدافعي الفريق يعانون من نكسات بسبب الإصابة في الماضي. خسارته صفعة قوية لنا".

ويعاني بايرن ميونيخ من غياب مهدي بن عطية ورافينيا وخوان بيرنات.

وكان بيرنات، الذي غاب عن الفريق منذ أكتوبر الماضي لإصابته في العضلة الضامة، تمكن من المشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت السبت الماضي.

وعاد مؤخرا الثنائي هولجر بادشتوبر وخافي مارتينيز، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع، للفريق بعدما شفيا من إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

وقال لام إنه بالنسبة لبادشتوبر، الذي غاب عن الفريق لفترات طويلة لإصابته مرتين بقطع في الرباط الصليبي، فمسألة مشاركته في مباراة كل ثلاثة أيام لا تزال معلقة.

