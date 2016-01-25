ليفانتي يستنجد بالإيطالي روسي للهروب من القاع

قال ليفانتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في موقعه على الإنترنت إنه ضم المهاجم جوسيبي روسي على سبيل الإعارة من فيورنتينا حتى يونيو.

وانضم لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى فيورنتينا عام 2013 بعدما أمضى أكثر من خمس سنوات مع فياريال الإسباني.

وشارك مهاجم إيطاليا (28 عاما) في 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة.

وقال روسي لوسائل إعلام محلية بعد وصوله لإسبانيا "أرغب حقا في اللعب.. خاصة لأنه في الأشهر القليلة الماضية لم تتح لي سوى القليل من الفرص".

ويقبع ليفانتي في مؤخرة ترتيب الدوري الإسباني متأخرا بأربع نقاط عن أقرب منافسيه.