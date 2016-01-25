هدف ديبالا يحسم قمة يوفنتوس وروما

حافظ يوفنتوس على انتفاضته الجامحة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي، بفوزه الصعب والثمين 1 / صفر على ضيفه روما في ختام المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة الأحد.

وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، إلى 45 نقطة بفارق نقطتين خلف الصدارة التي يحتلها نابولي حاليا، فيما توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس ليبتعد رسميا عن سباق المنافسة على اللقب بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.

وتقمص النجم الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 77، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 12 هدفا حتى الآن.

وثأر يوفنتوس بتلك النتيجة لخسارته 1 / 2 أمام روما في لقائهما الأخير الذي جرى بجولة الذهاب في البطولة، محققا بذلك انتصاره الخامس والثمانين في تاريخ مواجهاته المباشرة مع روما مقابل 43 خسارة و49 تعادلا.

