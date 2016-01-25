هيوز يطالب لاعبي ستوك باستغلال دفاعات ليفربول

يشعر مارك هيوز مدرب ستوك سيتي، بثقة في قدرة لاعبيه على التعافي من الخسارة 3-صفر أمام ليستر سيتي في الوقت المناسب، واستغلال أخطاء دفاع ليفربول قبل خوض إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وسيكون ستوك في حاجة إلى تسجيل هدف واحد على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما خسر ذهابا 1-صفر في استاد بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقال هيوز لوسائل إعلام بريطانية: "هذه مباراة بالدور قبل النهائي.. وإذا لم يكن بوسع الفريق أن يكون على مستوى اللقاء فإن شيئا خاطئا سيكون قد حدث".

وأضاف: "نقدم موسما جيدا وسنتعافى وأنا متأكد من ذلك لأننا نفعل هذا الأمر باستمرار".



وظهر دفاع ليفربول بشكل متواضع رغم فوز الفريق 5-4 على نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي السبت الماضي.



وقال مدرب مانشستر سيتي السابق: "يتم تسجيل الكثير من الأهداف في مرماه (ليفربول)، لكنه يملك القدرة على التسجيل أيضا ولذلك يجب أن نضع ذلك في اعتبارنا".



وبعد اللعب مع ليفربول سيحل ستوك صاحب المركز التاسع بالدوري، ضيفا على مانشستر يونايتد في الثاني من فبراير المقبل.