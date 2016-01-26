أتليتكو مدريد يستأنف قرار منعه من التعاقدات

اكد اتلتيكو مدريد شريك برشلونة في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم الاثنين انه استأنف قرار منعه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) من اجراء انتقالات لمدة عام لانتهاكه القانون المتعلق بضم لاعبين قاضرين.



وقال اتلتيكو في بيان انه "استأنف الاثنين قرار لجنة الانضباط في الفيفا".



ويطبق المنع الذي طال ريال مدريد ايضا، على فترتي الانتقالات الصيفية لعام 2016 والشتوية لعام 2017.



ويستطيع الناديان حاليا شراء اللاعبين لكن مع وقف التنفيذ حتى الاول من فبراير 2017.



وغرم اتلتيكو ايضا بمبلغ 900 الف فرنك سويسري (821 الف يورو) وريال بمبلغ 360 الف فرنك (328 الف يورو).



ويمنع الفيفا ضم اللاعبين القاصرين (ما دون 16 عاما بالنسبة الى الاوروبيين) الا اذا توفرت شروط معينة.

