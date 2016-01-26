التلاعب بالنتائج يصل إلى الدوري الهولندي

المصدر: أمستردام - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية في هولندا الثلاثاء أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أبلغ النائب العام بشأن محاولة واضحة من جانب شركة إنتاج تليفزيوني لإقناع لاعبين بالمشاركة في التلاعب بنتائج مباريات.

وأشارت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية إلى أن لاعبا أبلغ اتحاد الكرة الهولندي في ديسمبر الماضي، بتلقيه اتصالا للاستفسار عن مدى استعداده للتعاون في التأثير على نتائج مباريات.

وكتب اتحاد الكرة الهولندي إلى مديري الأندية والحكام يحذرهم من محاولة التلاعب بنتائج المباريات.

وفي بيان له أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم "هناك فارق بين فضح شخص مذنب والتلاعب أو الاتصال بلاعبين في محاولة لحثهم على التلاعب بنتيجة مباراة".

ولم تعقب شركة الإنتاج التليفزيوني حتى الآن على القضية التي أثارها الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

