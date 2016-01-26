الشعراوي في روما للتوقيع مع الذئاب

صل المهاجم الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى العاصمة روما للخضوع للكشف الطبي الثلاثاء قبل انضمامه إلى صفوف فريق روما المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال الشعراوي في تصريحات نشرتها تقارير إعلامية "إنني سعيد للغاية بالتواجد هنا ، أشعر بالحماس. أشعر بأنني جاهز للعب ضمن صفوف روما وأتمنى أن أقدم إسهاما للفريق. ليس لدي الكثير لأقوله وإنما أمامي الكثير من العمل."

ويلعب الشعراوي 23/ عاما/ لفريق موناكو الفرنسي منذ يوليو الماضي بعقد إعارة من ميلان ، ويتوقع أن يتعاقد معه روما على سبيل الإعارة أيضا.

وتردد أن روما وافق على انتقال لاعبه الإيفواري جيرفينهو إلى جيانجسو الصيني مقابل نحو 15 مليون يورو (3ر16 مليون دولار) وتفاوض لضم لاعب الوسط الأرجنتيني دييجو بيروتي من جنوه.

وخسر روما ، الذي لعب مباراتيه الماضيتين تحت قيادة مدربه السابق لوشيانو سباليتي بعد إقالة رودي جارسيا ، أمام يوفنتوس صفر / 1 أمس الأول الأحد ليتأخر بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر. ولم يحصد الفريق سوى تسع نقاط من آخر تسع مباريات.

