جيرفينيو.. نجم آخر يرحل إلى الصين

انتقل المهاجم الدولي العاجي جيرفينيو من روما الإيطالي إلى الدوري الصيني الممتاز حيث سيدافع عن ألوان هيبي فورتشون بحسب ما أعلن الأخير الثلاثاء.

ولم يكشف الفريق الصيني تفاصيل ومدة عقده مع المهاجم العاجي البالغ من العمر 28 عاما، لكن وسائل الإعلام تحدثت عن أن قيمة الصفقة بلغت 18 مليون يورو مقابل عقد يمتد لثلاثة اعوام.



ويأتي انتقال جيرفينيو الى الدوري الصيني بعد ان فشل في فرض نفسه مع روما الذي تعاقد معه قبل عامين ونصف من ارسنال الانكليزي مقابل 8 ملايين يورو، اذ اكتفى بتسجيل ستة اهداف فقط في الدوري هذا الموسم ما جعل وضعه مهزوزا في نادي العاصمة خصوصا بعد اقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا قبل اسبوعين والتعاقد مع لوتشيانو سباليتي.



ولم يكن التخلي عن جيرفينيو الذي برز في صفوف ليل الفرنسي واحرز معه ثنائية الدوري والكأس عام 2011 قبل الانتقال الى ارسنال الذي سجل له 11 هدفا في غضون عامين، مفاجئا اذ اعلن اداريو روما بعد خسارة الاحد امام يوفنتوس (صفر-1) بان اللاعب العاجي وضع على لائحة الانتقالات.