فيفا يعلن ترشيح الخماسي لانتخابات الرئاسة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء في زيوريخ رسميا ترشيح الخماسي، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأردني الأمير علي بن الحسين، والسويسري جاني إنفانتينو، والجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل، والفرنسي جيروم شامبين إلى الانتخابات الرئاسية.



وتجري الانتخابات الرئاسية في 26 فبراير المقبل في زيوريخ لاختيار خليفة الرئيس المستقيل السويسري جوزيف بلاتر الموقف 8 أعوام، بسبب أكبر فضيحة فساد في تاريخ المنظمة الكروية العالمية.



واوضح الاتحاد الدولي للعبة في بيان له ان "اللجنة الانتخابية المختصة وافقت رسميا وتعلن الترشيحات للانتخابات لرئاسة الفيفا للأردني الأمير علي بن الحسين، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (البحريني) الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والفرنسي جيروم شامباني، نائب الامين العام السابق للفيفا، والايطالي السويسري جاني إنفانتينو، الأمين العام الحالي للاتحاد الاوروبي ورجل الأعمال الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل.



وسبق للجنة الانتخابية ان صادقت في نوفمبر الماضي على الترشيحات بعدما قامت بتحقيق قادته لجنة الاخلاق حول نزاهة المرشحين.



وستكون مهمة الرئيس المقبل صعبة لاخراج الاتحاد الدولي من أسوأ أزمة في تاريخه.