بيريز: ريال مدريد لن يضم أي لاعب قبل 2017

قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الأربعاء، إن ناديه لن يسعى إلى تدعيم تشكيلته في وقت لاحق من الشهر الجاري قبل سريان عقوبة تمنعه من تسجيل أي لاعب لفترتي انتقال متتاليتين.

واعتاد بيريز إبرام صفقات ضخمة لريال مدريد، لكن العملاق الإسباني لن يستطيع قيد لاعبين في فترتي انتقال متتاليتين بسبب انتهاك لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) في ضم لاعبين غير إسبان أقل من 18 عاما.

وقال بيريز لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية "لن نتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن ذلك ليس له علاقة بالعقوبة. هذا لأننا نملك أفضل لاعبين وأفضل مدرب".

وتعرض ريال مدريد وجاره أتليتيكو مدربد للعقوبة في 14 يناير الجاري، وقررا الطعن عليها. وهذه نفس العقوبة التي تعرض لها برشلونة في 2014.

وأضاف بيريز "العقوبة مؤلمة وخطيرة جدا، لأنها تمس سمعة ومكانة ريال مدريد. نحن مقتنعون بأن هناك خطأ ما وشيء سخيف التفكير في تعرض ريال مدريد لعقوبة في أمر يتعلق بحماية الناشئين الذين نوليهم الأولوية دائما".

وتولى زين الدين زيدان تدريب ريال خلفا لرفائيل بنيتز في وقت سابق من الشهر الحالي. ويحتل ريال المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 44 نقطة من 21 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.