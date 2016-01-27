غوارديولا: مللت الألمان.. أريد أعداء جددا

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الجاري يأتي لحاجته للبحث عن "أعداء وانتقادات" جديدة.

وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها عنه مجلة "فوكس" الأسبوعية: "عامين أو ثلاثة وقت كاف للقيام بكل ما يمكن عمله".

وأضاف المدرب الإسباني: "أنا في حاجة لأعداء وانتقادات من أجل أن أكون أفضل، هناك حاجة لتحديات جديدة، دائما يجب أن يكون هناك تحديات جديدة".

وتابع: "خلال وقت قصير ستنفد الرسائل التي يمكن أن تنقلها للاعبين، عليك أن تقدم لهم شيئا جديدا في كل مباراة".

ومن المقرر أن ينتقل غوارديولا إلى الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل بعد أن يترك منصبه في بايرن ميونيخ للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان المدرب الكتالوني قد أعلن قبل شهر واحد عن عدم رغبته في تجديد تعاقده، الذي يربطه ببايرن ميونيخ منذ عام 2013 لمدة ثلاث سنوات.

وتتحدث وسائل الإعلام في ألمانيا عن إمكانية تعاقد غوارديولا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يعمل فيه اثنان من معاوني المدرب الأسباني خلال فترة توليه المسؤولية الفنية لبرشلونة وهما تيكسيكي بيجريستيان وفيران سوريانو.

وقال غوارديولا هذا الشهر أنه لم يحدد بعد النادي الذي سيعمل معه في الدوري الإنجليزي.

