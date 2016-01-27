كوسيلني: توقع جيرو الصائب أظهره بشكل مميز

قال لوران كوسيلني مدافع أرسنال إن المجهود الكبير لزميله أوليفييه جيرو وقدرته على التوقع وراء ظهوره بشكل رائع خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل جيرو مهاجم فرنسا تسعة أهداف في آخر 11 مباراة مع أرسنال منها ثلاثية مهمة أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وثنائية أمام ليفربول في الدوري الممتاز.



ونجح جيرو (29 عاما) في تسجيل 18 هدفا في 32 مباراة بكلالمسابقات بالموسم الجاري وشدد كوسيلني على أهمية وجود زميله في الملعب لأسباب لا تتعلق فقط بتسجيل الأهداف.



وقال كوسيلني لموقع أرسنال على الإنترنت "إنه لاعب ضخم وذلك من أفضل مميزات المهاجم. عندما يلعب بهذا الأسلوب عن طريق لمسة واحدة أو لمستين ويبقى في منطقة الجزاء حيث نريده أن يكون يستطيع التسجيل من ألعاب الهواء."



وأضاف "أعتقد أن معدل مجهود أوليفييه مرتفع جدا وهو ليس بمهاجم فقط بل يساعدنا دائما عند احتساب ركلات حرة أو ركلات ركنية ضدنا."



وتابع "يمكن الشعور بأنه قادر على التوقع بشكل جيد سواء عند الحاجة إلى التسديد بسرعة أو الاستحواذ على الكرة كما فعل عند تسجيل الهدف الثاني في مرمى ليفربول."



ويواصل أرسنال رحلة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة بيرنلي المنتمي للدرجة الثانية يوم السبت قبل أن يواجه ساوثامبتون في الدوري الممتاز الثلاثاء.



