مطار حمد الدولي يرعى بايرن ميونخ

وقع بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم عقد رعاية مع مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما ذكر رئيسه كارل-هاينتس رومينيغه.



وقال رومينيغه نجم الفريق السابق: "يسرني الترحيب بمطار الدوحة كأحد الرعاة الرسميين لنا. لاعبو بايرن يعرفون هذا المطار جيدا، فقد كانوا هنا طوال السنوات الست الماضية للتحضير الشتوي من أجل النصف الثاني من الموسم، إن كرة القدم مثل المطارات تربط الأشخاص ببعضهم البعض".



ويعد مطار حمد الدولي عاشر شركة تشتري حزمة الرعاية البلاتين من بايرن وسوف يتم وضع اعلاناته في ملعب اليانز ارينا في ميونيخ.



ويتوقع ان يحصل بايرن على مبلغ وفير من المال جراء عقد الراعية مع المطار الذي افتتح العام 2014.



من جهته، أعلن المدير التنفيذي لمطار الدوحة أكبر الباكر في مؤتمر صحفي داخل المطار عن عقد الرعاية، بحضور رومينيغه وبدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في المطار، كما حضر النجم الفرنسي فرانك ريبيري.



وقال الباكر في معرض تقديمه للشراكة: "هذه العقود والشراكات تصنع دون أدنى شك فرصا عديدة لعالم الرياضة، وتعطي تطورا للعديد من الأشخاص عبر الرياضة".



وأضاف: "أنا مسرور لهذه العلاقة الخاصة والأولى من نوعها بين ناد ومطار، بايرن ميونيخ هو ناد كبير جدا ومحترم ولديه قيم في عالم كرة القدم، هذه الشراكة مهمة بالنسبة لمطارنا على المجال البعيد لإلقاء النظر عليه في كأس العالم 2022 في قطر".