اتحاد أميركا الجنوبية يدعم اينفانتينو

سيحصل السويسري جياني اينفانتينو على أصوات أعضاء اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد القاري اليوم الخميس.

وأعلن اتحاد اميركا الجنوبية، الساعي بزعامة رئيس جديد الى التخلص من الفساد الذي يضربه، انه وافق "بالاجماع على التصويت ككتلة واحدة لمصلحة السيد اينفانتينو" في انتخابات رئاسة فيفا المقررة في 26 الشهر المقبل لانتخاب خلف للسويسري الاخر جوزف بلاتر الذي قرر التخلي عن ولايته الخامسة بسبب ما تعيشه السلطة الكروية العليا من ازمة فساد ورشاوى طالت رئيسها المستقيل ايضا ما ادى الى ايقافه لثمانية اعوام.

ويملك اتحاد أميركا الجنوبية 10 أصوات في الجمعية العمومية لفيفا التي تتكون من 209 أعضاء.

يذكر أن القضاء الأميركي وجه تهم الفساد والرشاوى إلى آخر ثلاثة رؤساء لاتحاد أميركا الجنوبية الذي يترأسه حاليا الباراغوياني اليخاندرو دومينغيس الساعي الى تلميع صورة الاتحاد القاري من خلال القضاء على الفساد.

ويعتبر اينفانتينو أبرز مرشح لخلافة بلاتر الى جانب رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم وذلك في مواجهة ثلاثة مرشحين اخرين هم الامير الاردني علي بن الحسين والجنوب افريقي طوكيو سيكسوايل والفرنسي جيروم شامبانيي.