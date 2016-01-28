السد القطري يعلن تعاقده مع الإيراني كنجي

أكمل السد الذي ينافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع مرتضى بورعلي كنجي لاعب منتخب إيران حتى نهاية الموسم.

وقال السد في موقعه على الإنترنت أمس الأربعاء إن كنجي سيكون بديلا للمدافع الكوري الجنوبي لي جونج سو الذي ترك النادي القطري بعد أكثر من خمس سنوات بين صفوفه.

ونقل موقع السد عن كنجي قوله: "لدي طموحات كبيرة مع السد وهي إحراز البطولات لتكون ضمن إنجازاتي الكروية. سأسعى دائما لبذل الجهد وتقديم أفضل ما عندي لنيل ثقة المسؤولين في النادي ومساعدة الفريق على الفوز بكل شيء".

وبدأ المدافع الإيراني الدولي (23 عاما) مسيرته بين صفوف نفط طهران ولعب العام الماضي في تيانجين تيدا الصيني.

ويحتل السد - الذي سيواجه الوكرة في وقت لاحق اليوم - المركز الرابع في الدوري برصيد 28 نقطة من 15 مباراة بفارق 14 نقطة خلف الريان المتصدر.