الاتحاد الفرنسي يدعم السويسري اينفانتينو

سيذهب صوت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمصلحة السويسري جياني اينفانتينو، بحسب ما أكد اتحاده اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد الفرنسي: "بعد توافق اللجنة التنفيذية (11 عضوا وافقوا من أصل 12)، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعم ترشيح جياني اينفانتينو لرئاسة فيفا".

ولم يكن هذا الإعلان مفاجئا، لأن موقف "لو غريت" كان معروفا بتفضيله دعم اينفانتينو لمنصب رئيس فيفا خلفا للسويسري الأخر جوزف بلاتر في الانتخابات المقررة في 26 المقبل، وذلك بعدما حرم مواطنه رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ميشال بلاتيني من مواصلة ترشيحه بسبب إيقافه لثمانية أعوام نتيجة تلقيه دفعة غير مشروعة لقاء عمل استشاري قام به لمصلحة فيفا دون عقد مكتوب بين الطرفين.

وجاء دعم الاتحاد الفرنسي لأمين عام الاتحاد الأوروبي على حساب مواطنه جيروم شامبانيي الذي كشف أمس أن لوغريت أعلمه الخميس بأنه سيصوت لاينفانتينو، ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين.

وكشف شامبانيي أن لو غريت أعلمه بأنه يدعم الان اينفانتينو، رافضا في الوقت ذاته أن يطرح مواطنه حججه أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي للعبة.

وقال شامبانيي لوكالة فرانس برس: "لقد أهنت" خلال المشادة التي حصلت مع لو غريت بعد أن حاول الأول الاعتراض على قرار منعه من طرح قضيته أمام الاتحاد الفرنسي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن لو غريت وصف شامبانيي بـ"الرجل الصغير"، مكررا مرات عدة "تبا لك". وما ذكرته الصحيفة أكده مصدر آخر لوكالة فرانس برس.

ويتنافس شامبانيي، المساعد السابق لأمين عام فيفا، مع اينفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم، ونائب رئيس فيفا السابق الأمير الأردني علي بن الحسين، ورجل الأعمال الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل من أجل خلافة بلاتر في انتخابات 26 من الشهر المقبل.