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برشلونة يصطدم بفالنسيا في نصف نهائي الكأس

المصدر: برشلونة - رويترز
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أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي سحبت الجمعة، برشلونة حامل اللقب في مواجهة بلنسية وسيلتا فيجو في مواجهة إشبيلية.

وسيقام الدور قبل النهائي للبطولة من مرحلتين واحدة للذهاب وأخرى للإياب.

ويدخل بلنسية هذه المرحلة بعد فشله في الفوز في سبع مباريات في الدوري تحت قيادة مدربه الانجليزي الدولي السابق جاري نيفيل في حين يتصدر برشلونة الدوري ولم يخسر في 25 مباراة في جميع المنافسات بعد أن حصل على ثلاثية من الألقاب في الموسم الماضي.

وصعد سيلتا فيجو بصورة غير متوقعة لهذا الدور بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية وسيواجه إشبيلية الذي يقدم أداء متميزا في الوقت الحالي.

وستقام مباراتا الذهاب في الثالث من فبراير المقبل.

كلمات دالّة

#برشلونة, #كأس الملك, #فالنسيا

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