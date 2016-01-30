أولمبي اليابان بطلاً لكأس آسيا

توج المنتخب الياباني بلقب كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين أمام نظيره الكوري الجنوبي إلى الفوز 3 2/ اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت المباراة غاية في الإثارة، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل أربعة أهداف بواقع هدف لكوريا وثلاثة أهداف لليابان.

ولعب البديل الياباني تاكوما اسانو دور البطولة في مباراة اليوم حيث شارك من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60 ليحرز الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 67 ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة 81.

وأنهى منتخب كوريا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كون تشانج هون في الدقيقة .20 ومع بداية الشوط الثاني سجل جين سيونج يوك الهدف الثاني للفريق الكوري، الذي بدا قريبا جدا من التتويج بلقب البطولة.

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن حيث قلب تاكوما اسانو رأسا على عقب بتسجيله الهدفين الأول والثالث لليابان وتكفل زميله شينيا ياجيما بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وتأهل المنتخبان الياباني والكوري لدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو من قبل هذه المباراة حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة إلى الأولمبياد مباشرة، علما بأن المنتخب العراقي صعد كثالث البطولة.

وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات حيث تغلب على كوريا الشمالية /1صفر وعلى تايلاند /4صفر وعلى السعودية 2 / 1، قبل أن يفوز على إيران في دور الثمانية /3صفر وعلى قطر في الدور قبل النهائي 3 / 1.

كما تصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد، حيث فاز على أوزبكستان 2 / 1 وعلى اليمن 5 / صفر وتعادل مع العراق 1 / 1، ثم فاز على الأردن 1 /صفر في دور الثمانية وعلى العراق 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

وسبق وأن التقى المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الياباني في مباراة المركز الثالث خلال أولمبياد لندن 2012، وكان الفوز من نصيب المنتخب الكوري.

ووصل المنتخب الياباني إلى دور الثمانية في النسخة الأولى للبطولة التي جرت في عمان في 2014 قبل أن يخسر امام المنتخب العراقي الذي اطاح بكوريا من المربع الذهبي في طريقه نحو الفوز باللقب.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب منتخب كوريا بحثا عن تسجيل هدف مبكر لكن الحظ لم يحالفه خلال الدقائق الأولى.

والغى الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم هدفا سجله ريو سيونج وو لصالح منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة السادسة بداعي التسلل.

وضغط المنتخب الكوري بكل خطوطه بحثا عن تسجيل هدف مبكر يسهل من مهمته نحو الصعود إلى منصة التتويج، لكن مهاجمو الفريق افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وجاءت الدقيقة عشرين لتشهد الهدف الأول لمنتخب كوريا عن طريق كون تشانج هون الذي تلقى تمريرة رأسية من جين سيونج يوك داخل منطقة الجزاء لم يجد معها أي صعوبة في هز الشباك.

واستشعر الساموراي الياباني الخطر بعد الهدف الكوري، فتخلى عن حذره الدفاعي وبدأ في الانطلاق نحو الهجوم لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الحارس كيم دونج جيون.

وكاد جين سيونج يوك أن يحرز الهدف الثاني لكوريا في الدقيقة 36 من انفراد كامل بالمرمى الياباني لكن تسديدته القوية مرت مباشرة من فوق العارضة.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليخرج المنتخب الكوري متقدما بهدف نظيف.

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف المنتخب الكوري الهدف الثاني عن طريق جين سيونج يوك عبر تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واهدر ريو سيونج يوو فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث لكوريا في الدقيقة 57 بعدما انفرد بالمرمى تماما لكنه سدد كرة ضعيفة في احضان الحارس الياباني ماساتوشي كوشيبيكي.

ورد المنتخب الياباني بهدف في الدقيقة 67 عن طريق تاكوما اسانو الذي تلقى تمريرة متقنة من شينيا ياجيما ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس الكوري كيم دونج جون إلى داخل الشباك بعد سبع دقائق فقط من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وبعد أقل من دقيقة واحدة أدرك ياجيما التعادل للمنتخب الياباني من ضربة رأس مستغلا عرضية متميزة من ريوسوكي ياماناكا.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة سجل تاكوما اسانو الهدف الثاني له والثالث لليابان بعد افلت من الرقابة وسدد كرة زاحفة عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى للمرمى الكوري.

ولم تنجح الهجمات الكورية في الدقائق الأخيرة في الوصول إلى شباك الخصم ، ليخرج المنتخب الياباني فائزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتوج باللقب.