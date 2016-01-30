"الكومنولث" يكلف المركز الدولي بحماية رياضة 53 دولة

أعلن اتحاد ألعاب الكومنولث عن توقيع اتفاقية شراكة متعددة المحاور مع المركز الدولي للأمن الرياضي، تستهدف التعاون بين المنظمتين والعمل معا لحماية الرياضة في الدول الأعضاء بالمنظمة الرياضية التي تأسست عام 1932 وتضم 71 اتحادا لدول ومناطق مستقلة في قارات العالم الست.

ويأخذ اتحاد ألعاب الكومنولث الذي تأسس قبل 83 عاما من لندن مقرا له، بينما يأخذ المركز الدولي للأمن الرياضي وهو منظمة عالمية غير ربحية تأسس قبل 5 أعوام، من الدوحة مقرا له. ويضم الاتحاد في عضويته 53 دولة مستقلة إلى جانب 18 منطقة أخرى تتمثل باتحادات أهلية هي أيضا أعضاء في الكومنولث.

وجاء توقيع الاتفاقية في حفل استقبال تحت قبة مجلس العموم البريطاني تم تنظيمه بموافقة وحضور رئيس مجلس العموم وأعضاء بمجلس العموم وشخصيات رياضية بارزة.

ووقع الاتفاقية محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، وديفيد جريفيمبيرج الرئيس التنفيذي لاتحاد ألعاب الكومنولث، وذلك بحضور الدكتور إيمليانو ماسيديو المدير التنفيذي لمكتب المركز الدولي للأمن الرياضي في أوروبا وأميركا اللاتينية وعدد من المسؤولين باتحاد ألعاب الكومنولث.

وفي سياق التوقيع، استعرض المركز الدولي تحت قبة مجلس العموم البريطاني "بيان نيويورك"، وهو البيان الذي صدر في جلسة خاصة أعقبت ختام أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي للأمن الرياضي – نيويورك 2016 ووقعه ممثلو عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والشخصيات والخبراء إيذانا بتشكيل تحالف دولي موسع يقوده المركز الدولي للأمن الرياضي.

وجاء ذلك في جلسة خاصة استضافها جون بيركو رئيس مجلس العموم بحضور محمد حنزاب رئيس المركز الدولي في أحد القاعات الخاصة بالمجلس.

تكليف من الكومنولث

وعودة اتفاقية الكومنولث وبموجبها فقد كلف اتحاد الكومنولث المركز الدولي للأمن الرياضي بوضع إطار للرقابة والحوكمة لحماية الرياضة من مخاطر التلاعب والجرائم المنظمة وكذلك السلامة والأمن الرياضي في الدول الأعضاء المستقلة وعددها 53 دولة والمساعدة في تطوير نظام مراقبة للمراهنات الرياضية والنزاهة للإبقاء على الوضعية الرائدة للاتحاد في مجال السياسات الرياضية والحوكمة والنزاهة في ظل المتغييرات التي يشهدها قطاع الرياضة في العالم حاليا.

وتستهدف اتفاقية التعاون العمل في نطاق شراكة أوسع بين المؤسسة الرياضية المعروفة والمركز الدولي للأمن الرياضي والعمل معا لاستلهام أعلى معايير الشفافية والنزاهة في الرياضة.

كما تأتي الاتفاقية في سياق توسيع دائرة الدعم العالمي لتشكيل التحالف الدولي الذي يقوده المركز الدولي للأمن الرياضي لحماية النزاهة في الرياضة في العالم بعد إعلان نيويورك" الذي وافق فيه خبراء وشخصيات يمثلون 24 حكومة ودولة ومنظمة دولية، على بيان اعتبر الخطوة الأولى نحو تأسيس "التحالف الدولي للنزاهة الرياضية"، بغرض مكافحة الفساد في القطاع وحماية مستقبله.

وتوافق طرفي الاتفاقية الجديدة، المركز الدولي واتحاد الكومنولث حول الرياضة كنشاط عندما يدار بشكل صحيح وعادل ونزيه ستصبح الرياضة أداة مؤثرة وقوية لتحقيق الكثير من الأهداف التي تعود على المجتمعات بالنفع سواء فيما يتعلق بالصحة أو النشاط الرياضي أو التعليم أو تمكين الشباب أو المساواة بين الجنسين إلى جانب الترابط الاجتماعي والثقافي وتنمية المجتمع بشكل عام.

استراتيجية التحول 2022

وقال ديفيد جريفيمبيرج، الرئيس التنفيذي لاتحاد ألعاب الكومنولث إنه وبالنظر لحركة القيم الرياضية التي تربط الرياضيين والمجتمعات بالدول الأعضاء في الكومنولث فنحن فخورون بأن نكون الصوت المسموع لحماية الرياضة وتكريس نزاهتها ونتطلع لتعزيز هذا التوجه من خلال التعاون الناجح مع المركز الدولي للأمن الرياضي.

وتابع: الحوكمة الجيدة والشركات الاستراتيجية هي مفتاح استراتيجية التحول 2022 التي يتبناها اتحاد ألعاب الكومنولث والإعلان عن اتفاقية الشراكة الجديدة مع المركز الدولي للأمن الرياضي يضاعف مسئولياتنا والتزامنا لاستخدام الرياضة في دول الكومنولث لبناء مجتمعات قوية ومستدامة وتنعم بالرخاء وتكون مرتبطة بالركب العالمي.

من جانبه، قال محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن اتفاقية الشراكة مع منظمة رياضية عريقة ومؤثرة مثل اتحاد ألعاب الكومنولث يشكل مسئولية مضاعفة لالتزام وثقة المجتمع الدولي في المركز الدولي للأمن الرياضي خاصة في ظل ما تشهده الساحة الرياضية من تعقديات وتحديات متزايدة فيما يتعلق بالنزاهة في الرياضة.

وقال حنزاب إن المركز الدولي للأمن الرياضي تأسس لمساعدة وخدمة الرياضة العالمية ونحن سنظل على التزامنا وتصميمنا في العمل مع المنظمات الدولية في شتى أنحاء العالم وفي كل القطاعات وعلى كل المستويات بما في ذلك الدول والحكومات للوقوف معا في وجه المخاطر المتزايدة التي تواجه الرياضة العالمية.

ولفت رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن هذا التعاون الجديد مع اتحاد ألعاب الكومنولث يسهم في توسيع التحالف الدولي الذي يقوده المركز لحماية النزاهة في الرياضية ويعد محطة مهمة تجسد الثقة المتزايدة في المركز الدولي ونحن ندعم ونقدر تماما الدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد ألعاب الكومنولث ليس فقط في في استخدام الرياضة كأدة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية بين الدول الأعضاء بل على صعيد الحركة الرياضية العالمية بأسرها.

وختم حنزاب تصريحاته بتقديم الشكر إلى إتحاد ألعاب الكومنولث لما تبديه هذه المنظمة الرياضية العريقة من التزام بحماية الرياضة نحن نتطلع لدفع هذه الجهود والعمل مع الكومنولث ومع دوله الأعضاء من كل قارات العالم والإستمرار في حشد الجهود الدولية لتجاوز التحديات التي تواجهها نزاهة ومصداقية الرياضة.