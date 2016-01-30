تشيلسي يضم باتو على سبيل الإعارة

أعلن تشيلسي الإنجليزي ضمه المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الهولندي غوس هيدينك مدرب تشيلسي حتى نهاية الموسم: "هذا ليس رهانا. انه خيار شجاع من قبله ويعتمد عليه. مجرد قدومه على سبيل الإعارة يسمح بالرؤية عن كثب ما إذا كان قادرا على التأقلم مع المتطلبات العالية للدوري الإنجليزي".

وهكذا يكون نجم ميلان الايطالي السابق اول تعاقد للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيخرج باتو (26 عاما) من "ظلمة" الدوري البرازيلي لان احدا لم يعد يتحدث عنه بعد ان اصبح طي النسيان منذ عودته الى بلاده عام 2013 للانضمام الى كورنثيانز من ميلان الذي اتى به الى القارة العجوز عام 2007 على امل ان يسير هذا اللاعب الواعد على خطى مواطنيه الكبار مثل رونالدو وروماريو وغيرهما.

وعانى باتو الذي سجل 51 هدفا في 117 مباراة في الدوري الايطالي و63 هدفا في 150 مباراة، منذ نهاية موسم 2009-2010 من لعنة الاصابات التي طاردته وتسببت بتراجع مستواه وصولا الى اوائل عام 2013 عندما وصل ميلان الى استنتاج أن اللاعب البرازيلي لم يعد ينفعه فقرر التخلي عنه لكورنثيانز مقابل 15 مليون يورو بعقد يمتد لأربعة اعوام.

لكن حتى مشواره مع كورنثيانز لم يكتمل، اذ قرر الاخير في فبراير 2014 الدخول في صفقة تبادل مع ساو باولو من اجل الحصول على خدمات جادسون مقابل التخلي عن باتو حتى يناير 2015 مع مواصلة دفع نصف راتبه.

ويبدو ان اللاعب البرازيلي لم يعد راضيا عن وضعه وخروجه من دائرة الاضواء وحتى المنتخب الوطني الذي تعود اخر مشاركة له بقميص "سيليساو" الى عام 2012 بعد خوضه 27 مباراة دولية وشارك في اولمبيادي 2008 و2012.