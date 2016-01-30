كأس إنكلترا: آرسنال والسيتي وتوتنهام يحققون الانتصارات

واصل ارسنال حلمه بتحقيق ثلاثية نادرة في مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم ببلوغه الدور ثمن النهائي اثر تغلبه على ضيفه بيرنلي من الدرجة الاولى 2-1 اليوم السبت على ملعب "الامارات" في لندن وامام 59932 متفرجا في الدور الرابع.



ويأمل ارسنال ان يصبح اول فريق بعد بلاكبيرن روفرز في ثمانينيات القرن الماضي يحرز ثلاثة القاب متتالية في هذه المسابقة، علما بانه يحمل الرقم القياسي في عدد القابها (12 لقبا).



وتعود الخسارة الاخيرة لارسنال في مسابقة الكأس الى شباط/فبراير 2013.



ويحارب فريق شمال لندن ايضا على جبهة دوري ابطال اوروبا اذ يواجه برشلونة الاسباني حامل اللقب الشهر المقبل في الدور ثمن النهائي، ويحتل المركز الثالث في الدوري بفارق الاهداف خلف مانشستر سيتي الثاني و3 نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر ومفاجأة الموسم.



وستكون مباراته المقبلة في كأس انكلترا الرقم 100 في المسابقة بقيادة مدربه الفرنسي ارسين فينغر منذ عام 1996.



ومنح كالوم تشامبرز التقدم لارسنال بتسديدة بيمناه اثر تلقيه كرة من التشيلي اليكسيس سانشيز فاسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس توم هيتون (19).

وادرك الويلزي سام فوكس التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من تندايي داريكوا (30).



واعاد سانشيز التقدم لارسنال بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من اليكس اوكسلايد تشامبرلاين (53).



وحجز مانشستر سيتي بطاقته الى ثمن النهائي بفوزه السهل على مضيفه استون فيلا 4-صفر.



وفرض النيجيري الواعد كيليتشي ايهياناتشو نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 4 و24 من ركلة جزاء و74، وختم رحيم ستيرلينغ المهرجان في الدقيقة 76.



كما تأهل توتنهام اثر فوزه على مضيفه كولشستر يونايتد من الدرجة الثانية 4-1.



وانهى توتنهام الشوط الاول في صالحه بهدف للدولي البلجيكي المغربي الاصل ناصر الشادلي (27)، قبل ان يضرب بقوة مطلع الشوط الثاني بثنائية تناوب على تسجيلها إريك داير (64) والشادلي (79).



وقلص مدافع توتنهام بن ديفيس الفارق عندما سجل الهدف الوحيد لاصحاب الارض بالخطأ في مرمى فريقه (80)، بيد ان توماس كارول اعاده الى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع للضيوف بعد دقيقتين.



كما تأهل كريستال بالاس بتغلبه على ضيفه ستوك سيتي بهدف للعاجي ويلفريد زاها (17)، وواتفورد بفوزه على مضيفه نوتنغهام فوريست (درجة اولى) بهدف للنيجيري اوديون ايغهالو (89)، وبورنموث بتغلبه على مضيفه بورتسموث (درجة رابعة) بهدفين للنروجي جوشوا كينغ (71) ومارك بوغ (83) مقابل هدف لغاريس روبرتس (43).



وبلغ الدور ذاته ايضا ليدز يونايتد من الدرجة الاولى بتغلبه على مضيفه بولتون (درجة اولى) بهدفين للسنغالي سليمان دوكارا (8) والفرنسي توماني دياغوراغا (39) مقابل هدف لدارين براتلي (80)، وريدينغ (درجة اولى) بفوزه على ضيفه وولسول (درجة ثانية) باربعة اهداف نظيفة تناوب عليها الويلزي هال روبسون كانو (37) والتشيكي ماتي فيدرا (40 و89) والاميركي داني وليامس (75).



وتأهل ايضا بلاكبيرن روفروز (درجة اولى) بتغلبه على مضيفه اوكسفورد (درجة ثالثة) بثلاثة اهداف للايرلندي داراغ لينيهان (36 من ركلة جزاء و76) والاسكتلندي توني وات (45)، وشروزبيري (درجة ثانية) بفوزه على شيفيلد ونزداي (درجة اولى) بثلاثة اهداف للفرنسي جان-لوي اكبا اكبرو (56) وشون والي (87) والاسكتلندي جاك غريمر (90+7) مقابل هدفين للويس ماكغوغان (19 و76)، وهال سيتي (درجة اولى) بتغلبه على مضيفه باري (درجة ثانية) بثلاثة اهداف لتشوبا اكبوم (14 و57 من ركلة جزاء و69).



وتعادل ليفربول مع وست هام يونايتد صفر-صفر على ملعب انفيلد رود وستعاد المباراة على ملعب "ابتون بارك" في لندن.



كما تعادل وست بروميتش البيون مع بيتربورو (درجة ثانية) بهدفين لسايدو بيراهينو (14 و84) مقابل هدفين لشاك كولثيرست (79) وجون تايلور (86)، وستعاد المباراة الاسبوع المقبل على ارض الاخير.



وكان مانشستر يونايتد حجز بطاقته الى ثمن النهائي امس الجمعة بفوزه على مضيفه دربي كاونتي من الدرجة الاولى 3-1.

ويلعب لاحقا ليفربول مع وست هام.



ويختتم الدور الرابع غدا الاحد بلقاءي كارلايل (درجة ثالثة) مع ايفرتون، وميلتون كينس دونز (درجة اولى) مع تشلسي.