فان غال: سعيد بعودة الثقة إلى فريقي

قال لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد، إنه سيحتفل بعودة الثقة للفريق بعد الفوز 3-1 على ديربي كاونتي والتأهل للدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتسلطت الأنظار على المدرب الهولندي قبل المباراة مع تزايد التكهنات حول إمكانية إقالته إذا خسر أمام ديربي الذي يلعب في الدرجة الثانية.

وسجل وين روني ودالي بليند وخوان ماتا أهداف يونايتد، وقدم انطونيو مارسيال أداء رائعا ليحقق الفريق فوزا مستحقا ويحافظ على آماله في الفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 2004.

وقال فان غال للصحافيين: "سأعود إلى المنزل وأحتفل بهدية منحها لي إيد وودوارد (نائب رئيس النادي)".

وأضاف: "أعجبت بالأداء في الشوط الأول، وكان لدينا ثقة كبيرة وأهم شيء أننا استعدنا هذه الثقة".

وتابع: "الأمور كانت أفضل في الشوط الثاني، وصنعنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين. لكن أيضا صنعنا فرصا لتسجيل عدد أكبر من الأهداف. أنا مدرب سعيد للغاية".

وسجل يونايتد 12 هدفا فقط على ملعبه هذا الموسم مما تسبب في سخط الجماهير على طريقة اللعب.

وخسر يونايتد 1-صفر أمام ساوثامبتون في الجولة الماضية في الدوري الممتاز ليبتعد بفارق عشر نقاط عن ليستر سيتي المتصدر ويفارق خمس نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع وجود جوزيه مورينيو المدرب السابق لتشيلسي كأبرز مرشح لتدريب الفريق إذا تمت إقالة فان غال ازداد الضغط على المدرب الهولندي الذي قال قبل المباراة إنه لا يستمتع بوظيفته كمدرب للفريق خاصة في الأسابيع الماضية.

لكن ما كان واضحا أمس الجمعة أن الفريق ما يزال يقدم كل ما لديه من أجل مدربه.

وصنع مارسيال الذي لعب في مركز الجناح الأيسر العديد من الفرص طوال المباراة وسجل روني هدفا رائعا.

وقال فان غال: "اعتقد أن (مارسيال) قدم أداء سيئا في أول 20 دقيقة. لكنه كان رائعا بعد ذلك".

وأضاف: "أنا سعيد بوجوده في يونايتد لأنني اعتقد أنه سيكون لاعبا رائعا مع يونايتد لفترة طويلة".

وأشاد فان غال بخمسة آلاف من مشجعي الفريق الذين حضروا المباراة.

وتابع: "أنه أمر لا يصدق أنهم ما زالوا يشاهدون يونايتد ‬‬الممل‭‭'‬‬. هذا أمر رائع... رائع".