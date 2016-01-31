أشبيلية يصعد إلى المركز الخامس بالدوري الإسباني

صعد اشبيلية الى المركز الخامس اثر فوزه على ضيفه ليفانتي متذيل الترتيب 3-1 الاحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، افتتح اشبيلية التسجيل في وقت مبكر عبر الفرنسي كيفن غاميرو مستفيدا من تمريرة فيسنتي ايبورا (1).



وفي مستهل الشوط الثاني، تبادل اللاعبان الادوار فمرر غاميرو الكرة الي ايبورا الذي انهاها في الشباك (47).



وقلص الايطالي جوزيبي روسي القادم من فيورنتينا على سبيل الاعارة الفارق بعد كرة موزونة من خوسيه موراليس (55) قبل ان يعيده الاوكراني يفغين كونوبليانكا بديل ايبورا الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث اثر هجمة مرتدة قادها الفرنسي بينوا تريمولينا واعطاه الكرة في مكان مناسب فتابعها داخل الشباك (76).



ورفع اشبيلية رصيده الى 36 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على سلتا فيغو الذي يلعب لاحقا في ضيافة لاس بالماس الثامن عشر.



وعلى ملعبه "ميستايا"، سقط فالنسيا امام اكثر من 25 الف متفرج معظمهم من انصاره امام ضيفه سبورتينغ خيخون بهدف يتيم سجله البارغوياني انطونيو سانابريا من ركلة جزاء تسبب بها البرازيلي دانيلو باسقاطه جوني في المنطقة المحرمة (50).



وتوقف رصيد فالنسيا عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 21 نقطة لسبورتينغ خيخون الذي ابتعد عن منطقة الخطر موقتا بعدما قفز من المركز التاسع عشر قبل الاخير الى السادس عشر.



ويلعب اليوم ايضا ريال مدريد مع اسبانيول، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ديبورتيفو لا كورونيا مع رايو فايكانو.