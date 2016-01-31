إيفرتون يتأهل إلى ثمن نهائي الكأس

عاد ايفرتون، الحالم بلقبه الأول منذ 1995 والسادس في تاريخه، من ملعب مضيفه المتواضع كارلايل (درجة ثالثة) ببطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم بالفوز عليه 3-صفر.

وأكد ايفرتون الذي توج بلقبه الأخير في المسابقة على حساب مانشستر يونايتد (1-صفر) عام 1995، أنه محصن ضد المفاجآت لأنه خرج فائزا من المواجهات التسع الأخيرة التي جمعته بفرق من خارج الدوري الممتاز، مكرسا في الوقت ذاته عقدة كارلايل امام فرق دوري الاضواء اذ لم يفز على اي "كبير" سوى مرة واحدة في مبارياته الـ15 الاخيرة ضدهم وكان ذلك في كانون الثاني/يناير 1986 على حساب كوينز بارك رينجرز.

ويدين فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بتأهله وتناسي خيبة الخروج من نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة على يد مانشستر سيتي (1-3)، الى العاجي ارونا كونيه (2) وارون لينون (14) وروس باركلي (65) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن لينون يسجل هدفه الأول في مسابقة الكأس منذ كانون الثاني/يناير 2007 (توتنهام ضد كارديف)، ففك بالتالي صياما دام لـ3301 يوما، فيما سجل كونيه هدفه الرابع في المسابقة من اصل ست مباريات خاضها بقميصي ويغان اثلتيك وايفرتون.

ويختتم الدور الرابع لاحقا بمباراة تشلسي ومضيفه ميلتون كينس دونز (اولى)، علما بان ليفربول ووست بروميتش البيون سيضطران لمواجهة وست هام يونايتد وبيتربورو (درجة ثانية) مجددا بعد تعادلهما معهما صفر-صفر و2-2 على التوالي