بايرن يواصل الانتصار.. ويبتعد في الصدارة

اجتاز بايرن ميونيخ عقبة جديدة في حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه هوفنهايم في ختام المرحلة التاسعة عشر للمسابقة الأحد.

وعزز بايرن موقعه في صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط على أقرب ملاحقيه وهوغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

ورغم افتقاد بايرن للعديد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة والتي كان آخرها الإصابة التي تعرض لها مدافعه الأسباني خافي مارتينيز إلا أن المباراة جاءت من طرف واحد بعدما تسيدها الفريق البافاري تماما، حيث كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم نجومه في أكثر من مناسبة.

وتقمص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدفي الفريق البافاري في الدقيقتين 32 و64.

ورفع ليفاندوفسكي بهذين الهدفين رصيده التهديفي في المسابقة إلى 19 هدفا، في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بفارق هدف واحد خلف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويعد هذا هو الفوز السابع عشر الذي يحققه بايرن في المسابقة حتى الآن والرابع على التوالي.

من جانبه، واصل فولفسبورج نتائجه المهتزة في المسابقة بعدما اكتفى بالتعادل 1/1 مع ضيفه كولن في وقت سابق اليوم.

ورفع فولفسبورج رصيده 27 نقطة في المركز السابع، متفوقا بفارق نقطتين على كولن صاحب المركز التاسع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يبادر جوليان دراكسلر بافتتاح التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 67.

ولم يهنأ فولفسبورج بتقدمه طويلا، بعدما أدرك أنتوني موديستي التعادل لكولن في الدقيقة 75.

وواصل فولفسبورج، الذي حصل على المركز الثاني في ترتيب المسابقة الموسم الماضي، ابتعاده عن نغمة الانتصارات في بوندسليجا للمباراة السادسة على التوالي، حاصدا بتلك النتيجة أول نقطة له في جولة الإياب بالبطولة، عقب خسارته 2 / 3 أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت في المرحلة الماضية.

ويرجع آخر فوز لفولفسبورج بالدوري الألماني إلى 21 نوفمبر الماضي عندما تغلبه 6 / صفر على ضيفه فيردر بريمن في المرحلة الثالثة عشر للبطولة.

