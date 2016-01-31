فينغر: سانشيز عاد بقوة بعد الإصابة

عاد أليكسيس سانشيز إلى التشكيلة الأساسية لأرسنال، وتمكن من هز الشباك في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 على بيرنلي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقال المدرب أرسين فينغر إن الاصابة أجبرت اللاعب التشيلي على الحصول على "راحة شتوية" وهو ما قد يصب في مصلحته مستقبلا.



ولم يبدأ المهاجم التشيلي أي مباراة منذ نهاية نوفمبرالماضي، بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية لكنه سجل في الدقيقة 53 ليبقي ارسنال في طريقه نحو إحراز لقبه الثالث على التوالي في كأس الاتحاد.



وبينما عانى ارسنال للاطاحة بمنافسه المنتمي لدوري الدرجة الثانية فان رؤية سانشيز وهو جاهز بدنيا مثل دفعة قوية لفينجر في ظل محاولة فريقه لاحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد طول غياب واستعداده لمواجهة برشلونة الاسباني حامل اللقب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



وقال فينغر عن سانشيز الذي حل بديلا في المباراة التي خسرها الفريق 1-صفر أمام تشيلسي في الدوري الممتاز: "بالنسبة لاليكسيس فإنني لست قلقا عليه بشكل كبير على صعيد اللياقة البدنية لانني ابقيته بعيدا عن المشاركات لاسبوعين رغم جاهزيته البدنية. كان مستعدا. حصل على راحة طويلة الان".



وأضاف: "عندما أصيب كان بوسعك رؤية إشارات على الإرهاق في أدائنا. اعتقد ان حصوله على شهرين راحة تمثل راحة شتوية جيدة (بالنسبة للاعب)".



وسيستضيف ارسنال صاحب المركز الثالث منافسه ساوثامبتون في الدوري يوم الثلاثاء المقبل وهو يتطلع للثأر من خسارته 4-صفر أمام نفس الفريق في نهاية العام الماضي.